Observatorio taurino: Pobre de mí...

Con el ‘Pobre de mí’ entonado en la fachada del Ayuntamiento en la medianoche del día 14 se ponía fin a esos siete días trepidantes que colocan a la capital navarra en el centro de todos los mapas. El serial taurino ha tenido un claro triunfador numérico, Cayetano Rivera, y un discreto medio tono disociado por completo del ambiente que se vive en la solanera, reino absoluto de las peñas y su particular forma de vivir la fiesta. En la Feria del Toro tampoco ha faltado un tremendo percance: es el que sufrió Rafaelillo con la tremebunda miurada que se soltó para echar el cierre. Al veterano diestro murciano le espera una larga y dolorosa recuperación. Por cierto, en Pamplona sólo importa una cosa en los últimos años: matar pronto y si es posible bien. Es la premisa para cortar trofeos aunque su número no siempre está en consonancia con lo realizado delante de las reses. Y esas reses, no se olvide, son las mismas que se sueltan por la mañana en unos encierros que superan a la lidia vespertina en trascendencia y repercusión mediática. Qué le vamos a hacer pero es así. Al encierro no le faltan sus peritos. Son esos “encierrólogos” que sacan punta de un queso de bola queriéndonos explicar sesudas estrategias y lances inesperados donde sólo hay una panda de fulanos corriendo con los pitones en el buje. Bromas aparte: los encierros del último ‘sanfermín’ han sido noticia por el palpable malestar de los corredores que llegaron a esbozar un plante que no pasó a mayores. Ya lo referíamos en un artículo anterior: la perfección en la doma de los bueyes, su excesivo número, y el moderno manejo de las reses bravas –obligadas a galopar en los llamados tauródromos- se han unido a medidas de seguridad como el firme antideslizante. El resultado es un encierro falto de emociones pero, sobre todo, definitivamente previsible. Con la perfección llega la decadencia. ¿Les suena? ¿Podría ser aplicado al toreo a pie?