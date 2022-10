El flamenco en subjuntivo de David Palomar, para callar bocas

La propuesta del cantaor David Palomar , el guitarrista Riki Rivera, el bailaor El Junco y el percusionista Roberto Jaén, durante dos horas a las que no les sobra nada, no deja indiferente a nadie. El presidente de la peña El Pozo de las Penas , Enrique Duque, la había visto ya antes de la pandemia, y este año, a las puertas de las bodas de oro de la tertulia que fundó su padre Currela, ha arriesgado tensando la cuerda del purismo entre el escenario y quienes farfullaban quejas desde el patio de butacas. Eran solo cuatro, pero eran. Sin embargo, cuando los artistas se hicieron con las riendas del largo discurso que suponía su puesta en escena, más allá del flamenco pero sin olvidarse de este, callaron para siempre. Ese silencio solo puede conseguirlo quien primero es capaz de reírse de todas las vacas sagradas y luego cantar como ellas, sin tonterías .



El espectáculo va atrapando al respetable, al que hace participar incluso con inevitables carcajadas, desde el primer discurso de un guitarrista que también podía dedicarse al monólogo. Luego, va jalonando el tiempo que no pesa sobre las intervenciones del resto de artistas tan completos, porque nos muestra a un cantaor que también baila, y bien, o que también es capaz de cantar, en broma o en serio, hasta jotas aragonesas, pero bien; a un bailaor que tiene compás casi sin moverse y que es igualmente capaz de imitar a Chano Lobato; o a un percusionista que se pone el sombrero y canta por Valderrama. A nadie se le falta el respeto, sin embargo, porque el espectáculo –con una complicidad interna que se va contagiando- desmonta los mitos para que sea el público –y no quienes le construyen la mitología al público- quien vuelva a subir a un altar a los artistas que ya lo están y por algo será. El Viviré de Camarón, ya casi al final, reconcilia a los más resistentes con la capacidad asombrosa de Palomar de trabajar tanto en otras cosas y no estropearse su portentosa voz para cantar por seguiriya o por soleá no gracias al duende, sino por aquello tan sensato que dijo una vez Federico: “Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema”.