Ganadores y nominados a los Goya participan en encuentros abiertos

Ganadores de Premios Goya como los directores Alberto Rodríguez o Benito Zambrano, el guionista Rafael Cobos, el productor Gervasio Iglesias, la actriz Ana Fernández, el director de arte Pepe Domínguez, el sonidista Daniel de Zayas o el montador José Manuel García Moyano; junto a nominados en las categorías de Dirección de Producción, Música Original, Vestuario o Marquillaje y Peluquería, como Manuela Ocón, Manolo Limón y Pablo Cervantes participarán la semana que viene en un ciclo de diálogos y encuentros con el público que, bajo el título "Soy Sevilla. Soy cine", organiza el Ayuntamiento de Sevilla en el Centro de Atención al Visitante de Marqués de Contadero.

Estas charlas ofrecerán un viaje por las historias, entresijos, anécdotas, material inédito y el 'behind the scene' de más de dos décadas de nuestro cine: desde la mítica Solas, de Benito Zambrano, estrenada hace ahora veinticinco años y primera producción local en alzarse con un Goya --consiguió en el año 2000 un total de cinco galardones de las once categorías en las que estaba nominada--, hasta la más reciente Modelo 77, de Alberto Rodríguez, nominada en esta edición a 16 Premios Goya, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

Articulados en tres jornadas que se celebrarán del 6 al 8 de febrero en horario de 18 a 20,15 horas y que estarán abiertos al público general, en estos diálogos y encuentros los asistentes podrán conocer todo el proceso de creación de un filme.

Abriendo el programa el día 6 de febrero, bajo el título 'De la idea al set de rodaje' la jornada se dedicará a aspectos vinculados a la dirección, el guion, la producción, la localización o la dirección de arte, y estará protagonizada por Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, Gervasio Iglesias, Nieves González y Pepe Domínguez del Olmo, el equipo detrás de producciones como la ya mencionada 'Modelo 77', 'La Isla Mínima' o 'Grupo 7'.

El martes 7 de febrero, se tratará el tema 'La creación del personaje', que no solo congregará a responsables de vestuario, maquillaje y peluquería como Rocío Montero (Lima 1960), Lourdes Fuentes, Yolanda Piña y Felix Terrero, sino que presenciará un encuentro único entre Benito Zambrano y Ana Fernández, director y actriz de Solas, un filme que triunfó en los Goya pero también en el Festival de Cine de Berlín.

Además, 'La construcción de la película' es el eje sobre el que versará el tercer y último día, el miércoles 8 de febrero, donde se tocarán cuestiones más técnicas como la dirección de producción, el diseño de sonido, la composición musical o el montaje de la mano de profesionales como Manuela Ocón, Manolo Limón, Daniel de Zayas, Pablo Cervantes y José Manuel García Moyano.

Estas charlas son una oportunidad única para conocer de cerca a algunos de los profesionales más relevantes del panorama cinematográfico nacional vinculados a Sevilla y para descubrir todo lo que se esconde detrás de algunas de las películas andaluzas más destacadas de los últimos tiempos. Las inscripciones para esta actividad son gratuitas, abiertas a todo tipo de público hasta completar aforo, y estarán disponibles desde el día 1 de febrero en la página web de Sevilla&me: 'https://sevillaandme.com'.