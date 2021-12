Jairo Valencia: «La ficción te permite poner un espejo a una realidad que ni siquiera te habías planteado»

Y por eso mismo, esa misteriosa mujer que calza zapatos rojos no tiene nombre . Porque su misterio es parte de la historia, pero también porque es una mujer universal, como tantas hay, a las que “ la literatura las olvida, pero en la historia real están ”. La novela rompe con los estereotipos del género , al situar en el centro de la acción a un personaje femenino, terreno que siempre está reservado a los masculinos en las novelas policíacas, donde la protagonista es una mujer empoderada que rompe techos de cristal.

La novela es ante todo una historia de amor. Pero también es un relato de los bajos fondos, del ánimo de lucro, del servirse de lo público en vez de dar un servicio público. Del aparentar brillo aunque el fondo esté sucio. “Estamos en los tiempos de la impostura. Lo que importa es la fotografía, no lo que hay detrás”.

Para ello están el comisario Villar – trasunto del que lleva tiempo poniendo en jaque a todo un estado – o el político Javier García. Ejemplos de la corrupción, pero con una singularidad. Ni los malos lo son tanto, ni eso les hace ser buenos, porque al fin y al cabo son puntos de vista, donde quizás el más objetivo sea el que ofrece la literatura en general y este libro en particular. “Cuando vas a la información directa puedes interpretar si es verdad lo que me dicen o no. Cuando lees ficción, le das tu propia verdad. Para darle tu propia verdad tienes que pensar si estás de acuerdo con eso. La ficción te permite poner un espejo a una realidad que ni siquiera te habías planteado”.

Aprovecha con ello para reivindicar el buen periodismo, sin el cual “la sociedad está vendida”. En las páginas del libro está la reclamación de un periodismo que investigue en el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Eso que – explicó en el acto – su padre, periodista, pretendió hacer en Colombia y que les costó tener que emigrar siendo él apenas un adolescente para salvar sus vidas.