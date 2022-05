Medio siglo y el Gallo de Vidrio continúa cantando

50 años para una Asociación y máxime de un carácter cultural de tan amplio espectro como es esta, es una cifra récord en nuestra ciudad, y por ello entiendo que no ha debido ser nada fácil llegar a este puerto, sin que la travesía pudiera indicar algún tipo de desavenencias entre los miembros, porque desde el principio todos han remado –y si me permitiesen también lo haría yo en la misma dirección- aportando cada uno lo mejor que puede y sabe hacer, para compartir todo eso que queda al margen de los aspectos materiales que nos acucian cada día, para formar parte de la memoria, el sentimiento, el pensamiento y las emociones, unid@s siempre, a la acción.

Ayer se celebró oficialmente y por todo lo alto, tal y como merecía la ocasión, el 50 Aniversario de la fundación de la Asociación Cultural Gallo de Vidrio. Para ello, se presentó en el Salón de Actos del Círculo Mercantil e Industrial, el libro-compendio que extrae las firmas de muchísimos de los autores que se han vinculado con ella. El voluminoso tomo –en realidad una Antología del Cincuentenario- lleva por título “El Mirador de Dª Elvira”, en clara alusión a ese lugar ya emblemático del Barrio de Sta. Cruz, donde tuvo su estudio el pintor y hoy se sitúa la Fundación que lleva su nombre y que no es otro que Amalio García del Moral, uno de los fundadores.

La Cultura como Resistencia, como Activismo militante o a la inversa: como Militancia Activa.

Me refiero a las fases que han podido sucederse desde que en 1972 decidieron reunirse una serie de ilusionados jóvenes y otros no tanto, primero en buhardillas particulares, después en la Librería de viejos el Desván, otras en el Estudio de Amalio,....hasta ahora, pues en algunos momentos habrán tenido que lidiar con los presupuestos, los recursos propios que supone la autofinanciación, la colaboración con las editoriales e imprentas de donde fueron saliendo las publicaciones, la organización de actos y homenajes, las exposiciones,...

También a causa de los acontecimientos sociales, políticos, sanitarios e individuales por lo que se ha pasado, que han dado lugar a momentos álgidos y estelares en donde los actos, las publicaciones: revistas, libros, recopilaciones y antologías, han sido numerosos y otros, en lo que ha debido esperar hasta poder recopilarse.

En cualquier caso, lo que se ha realizado durante todo este tiempo en que se mantiene activa la antorcha que se pasa de mano en mano y generación en generación, es ser fiel a los propósitos inaugurales como eran, son, y seguirán siendo crear y difundir el Arte, la Poesía, el Periodismo, la Música y dentro de ella el flamenco, la Literatura, etc. al margen de las ideologías, creencias,...

Se recordó por parte de Ramón Reig, Catedrático en la facultad de Comunicación y miembro activísimo uno de Gallo de Vidrio, a los que no pudieron asistir como Emilio Durán o Rosa Díaz; y a los que ya forman parte inevitablemente de la Asociación y la Historia de la ciudad desde el otro lado de la vida (entre ellos a Jesús Troncoso o José Mª Requena); los viajes que realizaron juntos; las relaciones con destacados poetas como Dámaso Alonso o Rafael Alberti; los Homenajes a Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o Gustavo Adolfo Bécquer, etc. etc.

En la celebración, conducida por la actual Secretaria Carmen Arjona, intervinieron además de ella, el Presidente Miguel Ángel Villar; el Vocal Ángel Francisco Sánchez Escobar, estando amenizado el “fin de fiesta” porque esto es lo que significa esta celebración y cada acto que organiza esta Asociación, con las lecturas poéticas de Ana Mancheño y Jesús Solano, quien también interpretó una composición musical con un raro instrumento de viento. También se contó con las actuaciones musicales del percusionista y terapeuta Julio Prenda; la cantaora y también profesora en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco Lidia Mira Montero; el dúo formado por el compositor y guitarrista Luigi Maraes y la vocalista Alime Hüma, y el también guitarrista flamenco John Goldy, conocido coloquialmente como “Juanito el americano”. Y bien: Muchas Felicidades a todos y a por otros 50, 100 y ...años más y ¡¡¡¡larga vida al Gallo de Vidrio!!!!