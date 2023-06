El cáncer mata. Luchemos la vida

La página de #Infraganti no es ajena a la muerte. Varios capítulos detallaron incidencias del cementerio, sobre asesinatos impunes, injusticias clamorosas o hechos insólitos sobre difuntos. La muerte natural tiene hueco aquí. Los expertos ( SEOM ) repiten que en 2040 habrá un 49,2% de cáncer, sobre unas 28.997.577 personas diagnosticadas en el mundo. Pero el cáncer no las llevará a la tumba . La longevidad humana favoreció, junto al avance científico, luchar esta enfermedad. Hábitos saludables son claves para evitarlo o retrasar su irrupción para relativizar la vida humana.

El mal radica en células anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos. Lo hacen a través del sistema sanguíneo o linfático. Hay varios tipos de cáncer: carcinoma (empieza en la piel o tejidos que revisten o cubren órganos internos), sarcoma (se inicia en hueso, cartílago, grasa, músculo, vasos sanguíneos u otro tejido conjuntivo), leucemia (afecta tejidos que generan células sanguíneas), linfoma y mieloma (afecta a células del sistema inmunitario) y neoplasia (al sistema nervioso central).

El término metástasis se refiere al cáncer que se propaga a otras partes del cuerpo. Los cánceres avanzados son los más irredentos. Ni hay opción de curarlos, ni de controlarlos con tratamiento. La vacuna del cáncer, repetimos, lleva años investigándose. ¿La conoceremos finalmente?

Entre los cánceres más comunes, las tumoraciones se concentran en los de mama (12,5%), pulmón (12,2%), colo-rectal (10,7%), próstata (7,8%), estómago (6%), hígado (5%), cuello uterino (3,3%) y esófago (3,3%). Menores cifras dan los cánceres de tiroides, vejiga, páncreas, leucemia, riñón y útero, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que ratifican sus compañeros de la Sociedad Española de Radiología Radioterápica (SEOR)

El cáncer en España

Tras padecer la humanidad el devastador Covid19, el cáncer es otra pandemia, y más silenciosa. Está matando, cada día, a 300 personas en territorio patrio. Como consecuencia de las vulnerabilidades de la sanidad pública y privada que afloró el Covid, el 80% de los hospitales redujeron su actividad en oncología. Se debió a la llegada del coronavirus a nuestras vidas. Las prioridades clínicas eran salvar las vidas más amenazadas.

El caos del Covid habla por sí solo: dejaron de diagnosticarse entre el 25% y el 30% de nuevos casos de cáncer. Es decir, miles de personas solo en España. La detección precoz de este mal salva al año la vida de más miles de personas. No se hizo como debería, y en los plazos aconsejables. Los profesionales no niegan que la incidencia del cáncer creció por este motivo. No se descarta que ese ascenso no decrezca en plazos medio y largo.

La investigación oncológica, otra herramienta esencial para combatirlo, también sufrió un gravísimo golpe. Estuvo paralizada, especialmente durante los pasados años 2020 y 2021. Los datos de supervivencia ante el cáncer euforizaban años atrás. Del 25% en los años sesenta se pasó a un 57%, o incluso un 90% en algunas tipologías oncológicas. Tras los meses de parón, desde febrero-marzo de 2020 hasta casi nuestros días, es muy difícil financiar, retomar o emprender muchos proyectos investigadores, farmacológicos y asistenciales de un mal cuyo nombre de por sí asusta.