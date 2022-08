Colocan la lápida del cardenal Amigo con erratas y omisiones

Así, en primer lugar, la omisión en cuestión es que no se especifica nada de la orden a la que pertenecía cuando a su nombre de pila le antecede la palabra «Fray», por lo que tras los apellidos deberían aparecer las siglas O.F.M., alusivas a la Orden de Frailes Menores, la rama más numerosa de la Primera Orden de San Francisco de Asís. Igualmente, la errata en la frase latina final «PAX ET BONVS», que castellanizada significa «Paz y Bien», la cual está considerada como el saludo franciscano, tratándose de una invitación a abrir el corazón a la paz, fuerza interior y principio de renovación y de bien moral y social, ahora bien, ¿dónde está la errata?, pues en la declinación de la última palabra, ya que «BONVS» es un adjetivo nominativo singular masculino, y debe aparecer en género neutro, que es el que se sustantiva, por lo que la frase correcta es «PAX ET BONVM».