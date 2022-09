Confirmada la existencia de las reglas del Silencio de 1356

La Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, en su último boletín, correspondiente a este mes de septiembre, publica un interesante artículo de Alfredo José Martínez González en el que a través de un rastreo archivístico y un análisis documental, certifica que existen las primeras reglas de esta corporación datadas en 1356. Cuando José Bermejo y Carballo publicó en 1882 su famoso e imperecedero libro «Glorias Religiosas de Sevilla», afirmó que la fecha de fundación de la Hermandad del Silencio es la de 1564 y no 1340, por lo que las citadas reglas primitivas tampoco podían fecharse en el año ya indicado previamente ante la inexistencia de documentos, datos que Alfredo Martínez asegura que no son ciertos.

El autor de este estudio manifiesta que «el hecho de que la mayor parte de la documentación existente en nuestro archivo proceda del siglo XVIII en adelante no significa que tales reglas no existiesen, pues con frecuencia los archivos de las cofradías adolecieron durante siglos de un deficiente mantenimiento ocasionado por múltiples estrecheces económicas que no permitían disponer de habitáculos adecuados, a lo que han de sumarse incendios, inundaciones, episodios violentos y expolios». Así pues, Martínez González expone en las páginas de este último boletín, con criterios historiográficos y archivísticos, la documentación sobre los orígenes bajomedievales de esta hermandad que él ha tenido la oportunidad de estudiar durante los últimos años con motivo de las investigaciones realizadas para el libro «Real Iglesia de San Antonio Abad y Archicofradía de Jesús Nazareno (“El Silencio”)», obra de reciente publicación por parte de la Universidad de Sevilla y que este investigador firma junto a su padre, Alfredo José Martínez Cuevas, alegando que estos textos se han quedado fuera del citado ejemplar ya que no trataban en sí sobre la propia historia del templo, por ello, y para que saliesen estos datos a la luz, hace uso del boletín corporativo para que todos los hermanos, y la Sevilla cofradiera en general, tengan conocimiento de esta importantísima aportación.

En este tema es importante tener muy en cuenta cuatro documentos con sus fechas:

En primer lugar, ha de indicarse que el año 1728 es clave para la archivística del Silencio, ya que los libros más antiguos de actas de los que aún se dispone y que no fueron pasto de las llamas, de las inundaciones o de los expolios fueron elaborados durante el mismo, como el inventario que describe los bienes existentes en aquella fecha y que realizó Isidro Fernando González de Cabrera, secretario primero de la corporación nazarena por aquel entonces, registrando éste la existencia de textos bajomedievales de 1340, así como la aprobación de sus primeras reglas en 1356 por parte del arzobispo Don Nuño y su primera procesión efectuada en aquel lapso temporal.