El Buen Fin ya tiene fecha para presentar su nuevo misterio

Ni en una exposición durante la Cuaresma venidera en alguna entidad de prestigio de la ciudad, ni en un acto que vaya a tener lugar en su propia sede canónica antes de la llegada de la Semana Santa. El nuevo misterio de la Hermandad del Buen Fin, una de las grandes novedades de la Semana Santa de recién nacido año 2024, y que ya toma cuerpo en el taller de su autor, el escultor Darío Fernández, no se conocerá de cerca en ninguna muestra que la corporación franciscana del Miércoles Santo vaya a organizar con motivo de su estreno. No van por ahí los planes de la junta de gobierno que preside como hermano mayor Juan Antonio Díaz Rico, sino que las cuatro nuevas imágenes secundarias se contemplarán directamente sobre su paso procesional, y junto al Santísimo Cristo del Buen Fin, a partir del Miércoles de Pasión, día 20 de marzo. Posiblemente, tras la estación de penitencia, sí se muestren de cerca en alguna cita expositiva, toda vez que el misterio se haya visualizado en la calle, dentro de su contexto, y los cofrades entiendan mejor su configuración. Con ella queda clara otra idea: cuando el Domingo de Pasión, por la noche, sea elevado a su paso el crucificado de Sebastián Rodríguez tras su besapiés, en las andas procesionales no habrá ninguna otra efigie.



Haciendo un poco de repaso, cabe recordar que fue el domingo 19 de septiembre de 2021 cuando los hermanos del Buen Fin aprobaron, en cabildo general, que su titular cristífero volviese a salir arropado por un misterio, contando con el respaldo de 185 hermanos de los 250 que asistieron a aquella cita. Poco más de un año después, en otro cabildo general de hermanos celebrado en la noche del jueves 20 de octubre de 2022, fue presentado el boceto realizado por Darío Fernández para mostrar cómo será este conjunto escultórico donde se recuperan los mismos cuatro personajes que estaban presentes en el misterio anterior, que era obra del fallecido Luis Álvarez Duarte en 1972 y que procesionó hasta la Semana Santa de 1998, habiéndose vendido recientemente a la Hermandad del Rosario del Mar de Almería. Estos personajes eran José de Arimatea y un soldado romano, que recibía del primero el permiso por escrito de Pilatos para desenclavar el cuerpo de Cristo del madero, Santa María Magdalena arrodillada al pie de la cruz y Nicodemos en la trasera de la escena. Es más, Darío Fernández ha creado una composición con teatralidad, inspirándose en la pintura barroca, de modo que el Señor, rodeado por las imágenes secundarias, queda en el centro de la composición. En el nuevo misterio, Nicodemos pasa a la delantera en una postura en la que parece que se reincorpora de agacharse tras tomar la escalera a la que se subirá al travesaño para descender el cadáver de Jesús, mientras que la Magdalena se abraza al leño por el lado izquierdo de Cristo, lo que permite que desde el frontal puedan contemplarse todas las figuras. Tras el Cristo del Buen Fin permanece la secuencia de la entrega del manuscrito de Pilatos, con el soldado romano a la derecha y José de Arimatea a la izquierda, quien ya tiene el documento en su diestra, mientras que con la otra mano, y como apoyándola sobre el brazo y el hombro, sujeta la otra escalera que habrá de ser empleada para el descendimiento.