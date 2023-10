Jesús Varela y Rafael Torres, capataces de Bellavista

Cuando el río suena, agua lleva. No estaba descaminado Juanma Martín Núñez presentando en la tarde de este martes 3 de octubre la carta en la que hacía saber que no pretendía continuar como capataz del paso de misterio de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista. Justo esta noche ha tenido lugar el cabildo de oficiales donde se trataba el tema de los capataces, y como adelantaba hace unas horas La Recogía de El Correo de Andalucía, todo hacía apuntar a la recuperación de Jesús Varela al frente del martillo, pues fue el anterior capataz general de la cofradía hasta el año 2015, y de hecho, volverá a ser el del paso de misterio, mientras que Rafael Torres cogerá el paso de palio, lo que implica que Ernesto Sanguino también deja esta corporación en la que comandaba a la cuadrilla de la titular mariana. Como ya indicábamos horas atrás con respecto a Varela, éste fue destituido hace ocho años por la junta que presidía Diego Centella como hermano mayor, quien sigue en la actual como diputado de caridad. Resulta curioso no renovar a dos capataces de estos perfiles para volver a colocar en el primero a quien fue destituido por parte de los oficiales de la actual mesa de gobierno, pues el propio hermano mayor actual, Diego Romero, era secretario primero cuando Varela fue cesado.