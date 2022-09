Los Estudiantes aprueba el nuevo paso del Cristo de la Buena Muerte

Con respecto a los respiraderos, aparecerá en la parte central de cada uno de ellos un blasón que alberga una representación heráldica que portan y sostienen sendas parejas de sibilas, yendo en el delantero el escudo de la hermandad, en el trasero el emblema del Cabildo Catedral, y en los laterales los escudos de España a la derecha y el de la Universidad Hispalense a la izquierda. Igualmente, en cada uno de los distintos paños de estos respiraderos se reflejará un texto en latín procedente de la misa de Réquiem, distribuyéndose sus frases del siguiente modo: en el frontal, REX TREMENDAE MAIESTATIS (Rey de inmensa majestad) / QUI SALVANDOS SALVAS GRATIS (que salvas por tu gracia) / SALVA ME FONS PIETATIS (sálvame fuente de misericordia); en el costero izquierdo RECORDARE IESU PIE (Acuérdate piadoso Jesús) / QUOD SUM CAUSA TUAE VIAE (ya que soy la causa de tu camino) / NE ME PERDAS ILLA DIE (de no perderme aquel día) / QUERENS ME SEDISTI LASSUS (buscándome te sentaste cansado) / REDEMISTI CRUCEM PASSUS (me redimiste padeciendo en la cruz); en la trasera TANTUS LABOR NON SIT CASSUS (que tanto trabajo no sea en vano) / IUSTE IUDEX ULTIONIS (juez que juzga justamente) / DONUM FAC REMMISSIONS ANTE DIEM RATIONIS (otórgame el perdón antes del día del juicio); y en el derecho INGEMISCO TANQUAM REUS (gimo como un reo) / CULPA RUBET VULTUS MEUS (el pecado enrojece mi rostro) / SUPPLICANTI PARCE DEUS QUI MARIAM ABSOLVISTI (perdona Dios a quien te implora, Tú que absolviste a María) / ET LATRONEM EXAUSDISTI (y perdonaste al ladrón) / MIHI QUOQUE SPEM DEDISTI (también a mi me has dado esperanza, mis ruegos lo merecen).

Ha llamado poderosamente la atención el elevado número de hermanos que no han respaldado este proyecto, que traducido en porcentajes sobre el total de los asistentes sería casi un 39 por ciento de votos negativos. Es más, varios hermanos solicitaron el voto secreto, petición a la que el hermano mayor se negaba, pues con el respaldo de las reglas corporativas, Resa tiene potestad como máximo mandatario de elegir el modo de votación. Según hemos podido saber por fuentes de la propia archicofradía, aunque la inmensa mayoría de los hermanos que han acudido a esta convocatoria piensa que el proyecto es muy digno e interesante, no ha gustado que los presupuestos planteados fuesen aproximados en lugar de concretos, informándose por parte de la mesa de oficiales que el bronce oscilaría en torno a unos 200.000 euros, mientras que la madera podría costar entre 35.000 y 40.000 euros. Sin embargo, las cartelas sí que no estaban presupuestadas, pues aunque esté decidido lo que aparecerá en cada una de ellas, no se ha concertado nada con ningún artista, por lo que están pendientes de ser encargadas, al contrario que con las piezas de bronce, que las labraría Orfebrería Ramos como ya hizo con los hachones. Por otro lado, hay hermanos que preguntaron que por qué no había más proyectos, dándose como respuesta que fueron tocados para ello tanto Francisco Javier Sánchez de los Reyes como Fernando Prini, y que ambos declinaron participar cuando cada uno supo que el otro participaba, y ante la gran valía profesional de los dos, ninguno quería que su proyecto no fuera el elegido por salir adelante el del otro. Sin embargo, como ya adelantásemos días atrás, uno de estos dos artistas, al parecer, afirmó que la hermandad universitaria no contactó en ningún momento con su persona.