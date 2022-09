Retirada de su calle la cerámica del Cristo de las Cinco Llagas

Quienes pasen junto al Santuario de la Hermandad de los Gitanos y miren hacia la rotulación de la calle Cristo de las Cinco Llagas, podrá comprobar que el retablo cerámico del crucificado de la Hermandad de la Trinidad ya no se encuentra en su emplazamiento, puesto que el edificio en cuya fachada lateral se localizaba este azulejo va a ser demolido en próximos días.

Este mosaico fue sufragado de manera popular por los propios hermanos de la corporación durante el mandato del anterior hermano mayor, Juan Manuel Piñas, y fue bendecido por el sacerdote salesiano Francisco Ruiz Millán en la propia capilla de la hermandad antes de ser colocado en la calle. Por ahora se quedará guardado en las dependencias corporativas, a la espera de que se pueda colocar en el nuevo edificio que se levante. Actualmente, el inmueble era la conocida como casa “conventual” con entrada por la calle Verónica, donde residía la comunidad que regía el templo que hoy es sede canónica de los Gitanos. Es más, en una fachada interior hay un azulejo también de la Virgen del Valle de gloria que dio título al citado recinto sacro en el que, en nuestros días, vuelve a recibir culto la imagen letífica desde hace ya unos años, estándose a la espera de que también sea retirado y no se cometa el error de destruirlo.

En el solar se construirá una residencia de estudiantes. No obstante, ha habido alguna que otra voz que ha sugerido que el retablo del Cristo de las Cinco Llagas podría colocarse en la otra esquina de la calle, la que da a la calle Sol, idea que a otros hermanos no les convence al tratarse de una zona más oscura por la noche en la que se producen pintadas y hasta en más de una ocasión se han desprendido las letras del rótulo de la calle, lo que hace temer que el azulejo no se hallase ahí en un buen sitio. Por ahora, como ya se ha dicho, y con el retablo sano y salvo, se esperará a que se levante el nuevo edificio para tomar futuras decisiones al respecto.