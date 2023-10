Con un macareno en el atril del Maestranza «sería histórico que tocara la Centuria»

Y decimos llamativo porque ha roto absolutamente todos los registros . No es ya el excelso nivel de interpretación o la versatilidad del repertorio siendo fieles a su estilo, es la nada sorprendente acogida por el público local y el llegado desde infinidad de rincones de la península al Reino de Granada . Y la opinión unánime. ¡ Vaya cómo suena la Centuria!

La banda se encuentra en un momento muy sano, donde convivimos jóvenes y veteranos. Tenemos un grupo humano fantástico. Somos como las buenas familias. Llevamos muchos años con una base muy sólida y consolidada, tenemos muy pocos movimientos de salidas y entradas de músicos, por lo que el trabajo se facilita al tener al mismo grupo prácticamente año tras año. En cuanto a lo musical, estamos empezando a rodar tras el parón estival, aunque bien es cierto que la banda no ha parado al completo, y hemos seguido trabajando con grupos reducidos. Debo decir también que nos encontramos así gracias a la confianza y el respaldo de la Hermandad a través de su Junta de Gobierno.

De Granada nos traemos una experiencia inolvidable. El recibimiento a la Centuria fue espléndido. El trato de la Hermandad de la Borriquilla de diez, desde el primer día que contactamos, y por supuesto, nos traemos el cariño de la ciudad de Granada. Nos ha sorprendido gratamente el arte y la cultura granadina, algo que por varias circunstancias sería difícil ver en Semana Santa. En el ámbito personal, me traigo nuevos amigos, de los cuales espero volver a ver, como a Alberto, capataz de la Borriquilla y del Cristo de los Favores, entre otros, o los compañeros de la Agrupación musical Cristo del Rescate.

Ha sido un año, nunca mejor dicho, extraordinario, con la participación de la banda no solo en una madrugada que se ha calificado como un éxito, sino también donde se vio a una banda muy sólida y asentada en el precioso recorrido de vuelta del Misterio de la Sentencia por el entorno de San Luis a la vuelta del Santo Entierro Grande.

En el Buen fin nos une un vínculo de muchísimos años, nos sentimos como en casa. Además, soy hermano también. Nosotros teníamos una meta, que era mejorar y cambiar el concepto que el público tenía de la Centuria. Abrir nuevos campos, que la banda pudiese acompañar a pasos de todo tipo, llegar al público joven, consolidarnos sin perder el sonido que nos caracteriza y diferencia, que nos hace únicos y que ha sido reconocido por nuestra Hermandad como Patrimonio Inmaterial Macareno. Eso lo estamos consiguiendo. No está siendo fácil, puesto que los cambios bruscos cuestan de asimilar, pero a las pruebas nos remitimos y está cayendo por su propio peso. Los resultados están llegando, y esperemos que sigan llegando más.

No pongo techo jamás a la banda, me niego. Nunca debemos ser conformistas, siempre hay algo que mejorar musicalmente, ya sea con matizaciones, interpretación, nuevas obras, diferentes armonías... TRABAJO, TRABAJO Y TRABAJO.

Las Hermandades son soberanas. Cada uno en su casa tiene lo que desea. Si son personas cualificadas o no, no soy quien para ponerlo en duda, puesto que no lo conozco a fondo. El asesoramiento creo que es algo que se debería tener, escuchar a los expertos en la materia, y no dejarse guiar por modas o por gustos personales. Pero ya le digo, desconozco el modus operandi por el cual se rigen las Hermandades en sus decisiones sobre el acompañamiento musical. Es sencillo, nosotros vamos donde se nos quiere y nos sentimos queridos. Estamos al servicio de cualquier Hermandad sea de donde sea.

Se disparó un rumor (poco sostenido) sobre la posibilidad de ir a la Estrella que quedó más en una declaración de intenciones de un grupo de hermanos, y la conocida negativa de la próxima Junta de San Roque en volver a confiar en Centuria por motivos ajenos a lo musical. También hubo un interés sostenido en que la banda tocase el Lunes Santo en Sevilla, pero lo cierto y verdad es que en los 3 casos conocidos las decisiones no estuvieron nunca en manos de las personas del entorno de las cofradías más cualificadas en el apartado musical.

El Domingo de Ramos estarán en la ida a la catedral de Jerez tras el fabuloso misterio del Transporte.

¿Cómo acogen este importante reto?

La Hermandad del Transporte ha confiado en nosotros cuando nunca una Hermandad (en Semana Santa) con un andar tan característico como el del Señor del Consuelo, haciendo cambios y explotando el binomio cuadrilla/banda, lo había hecho. Como le decía antes, buscábamos eso, que nuestro repertorio encajara tras cualquier paso de Cristo, y no limitarnos a lo de siempre nada más. Lo esperamos con ansias, la banda necesitaba un contrato de este tipo. No me quiero olvidar de la Hermandad de la Sentencia de Córdoba, gran misterio al cual acompañaremos este 2024 por primera vez, y por supuesto el nuevo conjunto escultórico que presentará nuestra querida Hermandad del Buen fin la próxima semana santa.

Hemos visto en comunicación y redes sociales la poca empatía que se despierta cuando una Hermandad cambia de banda, cuando una banda considera que se le abren nuevos proyectos y más interesantes a su juicio, o incluso cuando ambas partes consideran que el ciclo se ha concluido.

¿Por qué pasa esto? ¿Falta algo más de pedagogía alrededor de este mundo?

Considero igual de lícito tanto que una Hermandad crea conveniente cambiar la música tras sus titulares, como que una banda crea que su ciclo ha terminado y busque nuevos retos. Las dos cosas están bien y no por ello hay que alarmarse ni sacar las cosas de quicio. La vida son ciclos, en todos lo ámbitos, todo empieza y termina alguna vez. Hoy en día, la cercanía a las redes sociales hace que toda opinión o crítica llegue muchos más rápido y a más gente, pero esto ha existido toda la vida, lo que pasa que antes se debatía entre personas y quedaba ahí, y ahora con un solo clic de móvil se difunde rápidamente.

Los músicos también contribuyen en ocasiones a amplificar ciertas tensiones.

¿Debe la banda ejercer un papel, si no fiscalizador, al menos docente sobre el uso responsable de RRSS?

La banda no debe permitir las polémicas de sus músicos en redes sociales, ya sea con hermandades, bandas o cofrades en general. No estamos para eso. Tenemos la piel muy fina y basta cualquier comentario para iniciar una guerra. Los directores tenemos que ser estrictos con ese tema y poner un límite si el músico quiere pertenecer a la formación, sancionarlo de alguna manera. Cuando un músico mete la pata, el colectivo queda señalado y el culpable acaba siendo el director por permitirlo y no tomar cartas en el asunto, eso sin contar con que salpica también a nuestra Hermandad. Porque al fin y al cabo la Centuria es Hermandad de la Macarena.

Primero vinieron los nuevos instrumentos, la renovación de parte del repertorio, la incorporación de más músicos y amplitud de repertorio. Pero también la Centuria empieza a dar un cuarto de vuelta en aspectos que parecen secundarios, que también tienen su importancia como el nuevo banderín o un salto a lo grande en materia de comunicación y contacto multimedia con sus hermanos y seguidores.

¿Qué nos queda por seguir viendo de la Centuria Romana Macarena XXI?

Nuestro objetivo será seguir creciendo musicalmente y estar lo más cerca posible de la excelencia musical, dentro de nuestro estilo, que es irrenunciable. Seguiremos ampliando el repertorio, ampliando componentes, queremos mejorar también la faceta audiovisual, y, sobre todo, seguir dándole una vuelta más de tuerca a la armonía, cosa que ya este año se va a percibir, ya que incorporamos una nueva voz al grupo armónico. Seguiremos apostando por obras de autores de reconocido prestigio que enriquezcan el repertorio, que junto a las marchas de siempre, lo convierten en versátil y moderno. No me quiero olvidar de la sección juvenil, la cual seguimos potenciando para que siga dando resultados y la banda adulta se siga surtiendo de músicos de ella, que, al fin y al cabo, es el objetivo. Y cómo no, también seguir haciendo Hermandad y colaborando en todo aquello para lo que nos requiera la nuestra, porque antes que músicos somos hermanos macarenos.