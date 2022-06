Vélez y Romero, dos candidatos para gestionar el futuro del Consejo

El actual presidente ha vivido unos años duros en el cargo por culpa de la pandemia, la cual, a pesar de todo, le ha servido a su junta superior para reinventarse, y buena prueba de ello ha sido la revitalización de la Exaltación de la Saeta o la creación del concierto de Navidad, tratándose de ideas que han venido para quedarse, y se siente orgulloso de lo que se ha hecho desde la entidad en este mandato que ahora acaba.

Vélez considera que la Semana Santa de 2023 va a ser distinta a la de este año, pues los retrasos que se han producido en esta última se deben «a una relajación por disfrutar de la cofradía después de dos años que no se ha salido», o incluso tres en caso de las que no salieron por lluvia en 2019. En ese sentido, el presidente considera que «este ha sido un año anómalo» por las circunstancias de las que veníamos. Reconoce, además, que no todo no ha salido perfecto, «y entono el mea culpa, pero hemos de trabajar en cuanto pase el verano para mejorar lo que no haya salido bien, e incluso seguir mejorando lo que haya dado un resultado positivo». Con respecto al conteo de nazarenos, afirma que el año que viene volverá a hacerse también, y que aunque no se han publicado, conocen ya los datos, pero se esperará a que pasen las elecciones para mostrarlos.

Sobre la posibilidad de que salgan cofradías hacia la catedral el Sábado de Pasión, Paco Vélez precisó que él nunca lo ha comentado, y recalca que para que se llevase a cabo «hay que tener en cuenta una serie de requisitos», como que el montaje de la carrera oficial tiene que comenzar antes, que habría que convencer a los comerciantes para que ya esa tarde no abriesen, por lo que se les quitaría otro día más de negocio. «Yo no estoy cerrado a nada -aseveró-, pero no depende del Consejo, ya que hay otros agentes sociales que también intervienen en este asunto que no pueden obviarse, y esto no puede ser una promesa de una campaña electoral».

Sobre el museo de las cofradías, el actual presidente prefiere hablar mejor de un espacio. Opinó que todo el interés por el museo viene, sobre todo, desde «In nomine Dei», pero ello debe ser un proyecto de ciudad donde se implicasen las administraciones, como el ayuntamiento o la Junta de Andalucía. Está claro que sería beneficioso, pero hay que buscar ese espacio, y cuando sea hallado, habrá que rehabilitarlo y ponerlo en funcionamiento, tras ello habrá que invertir en la seguridad, y todo en conjunto supone un costo impresionante que las hermandades no están en condiciones de asumirlo, de ahí que deba ser un proyecto de ciudad, no de las hermandades unilateralmente.

Sobre algún evento extraordinario a modo de magna, Vélez de Luna señaló que «en Sevilla nunca ha habido magnas, salvo que se trate de un Santo Entierro Grande». Interrogado sobre si se haría algo en ese sentido por el final de la pandemia, dijo con claridad que ésta «no ha terminado, y la OMS aún no ha decretado su final».

Por último, de cara a la carrera oficial, que ha cumplido 103 años como la conocemos ahora, Vélez reconoció que «no es la mejor que podemos tener, pero es la menos mala», detallando que su talón de Aquiles es la calle Sierpes, donde sobran unas 1.100 sillas por cuestiones de seguridad en general y de comodidad para las cofradías. Pero a sus abonados correspondientes, habría que reubicarlos en otro lugar.