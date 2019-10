Llega la octava generación del Volkswagen Golf

Con la puntualidad que el mercado automovilístico suele marcar entre cada generación, siete años después de lanzar el Golf VII llega el nuevo Golf VIII. Las características que más llaman la atención de este nuevo modelo son el frontal, con unos faros LED que dibujan una silueta particular, y el salpicadero, que cuenta con dos pantallas de gran tamaño al estilo de las últimas novedades del mercado. En esta generación desaparece la variante de tres puertas y sólo se comercializará el Golf de cinco puertas, hasta que llegue el de carrocería familiar más adelante.

Con 4,26 metros, la longitud ha crecido en dos centímetros y medio. Volkswagen se suma a la moda de eliminar botones en el habitáculo y emplear pantallas táctiles para manejar la mayoría de funciones. La disposición para los Golf con acabado básico consistirá en una pantalla de instrumentación de 10,25 pulgadas y otra para el sistema multimedia de 8,25. La segunda opción es la de contar con una pantalla multimedia de 10 pulgadas. La conectividad de los sistemas 'We Connect' y 'We Connect Plus' (opcional) de que dispone permite usar una aplicación móvil para localizar el coche a distancia y concertar cita con el taller, o por ejemplo actualizar el software del coche mediante la conexión de datos y tener Apple Music a bordo, entre otras muchas funciones. También cuenta con Apple CarPlay y Android Auto para poder replicar el contenido del teléfono móvil en la pantalla central del salpicadero.

El nuevo Golf VIII cuenta con un asistente de voz más avanzado, como el que tiene el nuevo BMW Serie 1, que se activa diciendo 'Hola Volkswagen' y que permite activar funciones y darle órdenes con frases naturales como 'tengo calor'. Dentro de unos meses estará disponible la conexión a Amazon Alexa para así poder manejar a distancia sistemas domésticos que estén conectados en nuestra red. Entre los asistentes a la conducción de que puede disponer esta generación están el control de velocidad activo, el sistema de mantenimiento de carril con alerta de abandono involuntario o la detección de obstáculos con servofreno de emergencia. El sistema Car2X es de serie y permite que todos los vehículos que dispongan de este elemento (cada vez más, de muchas marcas) se interconecten y compartan información relativa al estado del tráfico, para así ayudar al conductor a elegir una ruta menos congestionada.