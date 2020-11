Agatha Christie «parle français»

Dentro del ingente repertorio de adaptaciones que de las obras de Agatha Christie se han realizado a lo largo del tiempo, sin duda cabe destacar las de And Then There Were None (Y no quedó ninguno), titulada originalmente Ten Little Niggers (Diez Negritos) y modificada posteriormente en Estados Unidos por las connotaciones peyorativas de la palabra nigger en inglés. Publicada originalmente en Reino Unido el 6 de noviembre de 1939, la primera versión cinematográfica data de1945, y fue dirigida por René Clair, siendo bastante fiel a la novela policiaca, aunque con un final distinto al de aquella. Poco después, en 1949, la BBC volvería a interesarse por ella, incluyendo en su reparto al actor Arthur Wontner, quien había interpretado al detective Sherlock Holmes hasta en cinco ocasiones, no volviendo a adaptarse hasta la década de 1960. En este caso fue George Pollock el responsable de llevarla a la gran pantalla, aunque alterando el título, la ubicación —en la obra de Christie esta tenía lugar en la isla de Devon— y por supuesto el final. Ten Little Indians o Los diez condenados, ambientada en los Alpes austríacos, pasó sin pena ni gloria, destacando únicamente una estrella en su reparto, el legendario Christopher Lee, quien puso voz al misterioso señor U. N. Owen. De ese mismo año, 1965, es también la versión realizada en la India con el título de Gumnaam (Desconocido o Anónimo).

Aunque probablemente la adaptación más popular es la de 1974, titulada directamente Diez Negritos y con un reparto internacional que incluía figuras del cine británico como Oliver Reed y Richard Attenborough, y de la música, como el gran Charles Aznavour. La cuota española estaba representada por la actriz de Igualada Teresa Gimpera, quien curiosamente protagonizaba una historia paralela, inexistente en la obra de Agatha Christie. Esta vez el escenario elegido fue un desierto de Irán, mientras que de la voz de Owen se encargó nada menos que Orson Welles.