ARCO 2022 (sin) pandemia

Como si no hubiera pasado nada. Largas filas en los accesos, porque se exige el certificado de vacunación o una prueba de antígenos que realizan en una carpa a la entrada. Porque hay otras ferias simultaneas. Mascarilla de seguridad obligatoria, la organización provee de ella. Por lo demás la actitud del público y de los galeristas, en el día de la inauguración, es la de absoluta normalidad, más allá de la dificultad para reconocer a clientes o conocidos burdamente enmascarados. Después de un año sin feria: gente discreta, coleccionistas, periodistas. Lo que más nos ha llamado la atención es que la pandemia parece no haber tenido ninguna repercusión en los ambientes artísticos. Todos esos artistas que se promocionan con críticas a la monarquía o a los políticos -que siguen estando, en la galería de Rikko Sakkinen, extranjera, curiosamente- que reflexionan sobre el cambio climático, los migrantes o la globalización en otras ediciones, han atravesado esta epidemia mundial como si no hubiera pasado nada. Esto merece una reflexión. ¿Es deseo de abstraerse o todavía no ha influido en ellos, en nosotros? Solo en un par de las obras que hemos seleccionado está presente el confinamiento y son muy significativas. Por eso las hemos elegido.

Esta es nuestra selección de este año, para nuestra ‘Colección Aladar de Arte Contemporáneo’.