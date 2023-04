Cinco libros para celebrar la primavera

Súper chaval

¡A los robots de Prehistoria-Landia se les ha ido la olla! Para solucionarlo, hace falta un héroe... ¡llamado Súper Chaval! ¡Vive al límite! ¡Vive en peligro constante! ¡Vive con su madre porque tiene nueve años! Un no parar de ¡Catacrocs! y ¡Catacracs! Y ¡Zascotas! Es bestial, es fenomenal... ¡es Súper Chaval! Con una sinopsis semejante, ¿quién puede resistirse a esta nueva propuesta de la editorial SM que busca conquistar al público español con un marcado humor británico? Su autor es Andy Riley, caricaturista, escritor de cómics y guionista de televisión que desde 2002 dibuja semanalmente una tira cómica en The Observer Magazine, el periódico hermano de The Guardian. Si no has oído hablar de este creador te diremos que es uno de los responsables del guion de Gnomeo y Julieta, la divertida película de 2011 a la que puso música Elton John. Súper Chaval, cuyas 144 páginas a todo color son una montaña rusa de diversión, llega a nuestro país con la traducción de Xohana Bastida.