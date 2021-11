Cinco libros para viajar al pasado

La primera parada de nuestro viaje tiene lugar en junio del año 9 d.C., concretamente en la Roma del divino Augusto. En ese marco excepcional, asistimos al sepelio de Antonia, hija, esposa y madre de prestigiosos políticos, ante cuyo cadáver se yergue la figura de Sabina, su hermana, y Marcela, una suerte de protegida de la difunta. Pero el duelo pronto mutará en escándalo, pues el testamento de Antonia, lejos de lo que se espera de una matrona de su posición, destapa un entramado oculto que incluye mentiras, traiciones e incluso crímenes. Y es que la ejemplar Casa de la Piedad, epicentro de la vida social romana y sustento propagandístico de la moral impuesta por Augusto, oculta una verdad insoportable... Con una documentación exquisita y un retrato psicológico de los que dejan huella, Aurora López Güeto (Sevilla, 1971), traslada a La Casa de la Piedad (Ed. Algaida) parte de sus investigaciones en torno al mundo clásico y, en particular, sobre la vida de las mujeres romanas. No en vano, las 416 páginas de las que consta la novela reflejan no solo una trama que nos permite deambular por la Vía Apia, ingresar al bosque del Aventino o cruzar el Foro de un modo tan real como apasionante, sino también ahondar en unas vidas que se asemejan a las nuestras mucho más de lo que podríamos imaginar. Gustará a los amantes del ‘péplum’, pero también a aquellos que se desplazan por primera vez a la era de los césares.

Hamnet

Ambientado igualmente en el siglo XVI, aunque en la localidad inglesa de Stratford Upon Avon, Hamnet (Libros del Asteroide) recrea los orígenes de la familia Shakespeare, apellido ligado indisolublemente al oficio dramático y la cultura universal, que obrase títulos inmortales que, aún hoy, despiertan la admiración de espectadores y lectores en todo el mundo. Aunque en este caso, Maggie O'Farrell (Coleraine, 1972), la autora norirlandesa encargada de dar forma a la novela, se esfuerza en destacar los aspectos humanos por encima de los artísticos, logrando dibujar un escenario tan real que cuesta despegarse de sus páginas. Ni que decir tiene que Hamnet es el nombre real del niño al que el autor de Romeo y Julieta dedicó su tragedia más potente, el del príncipe de Dinamarca marcado por la muerte de su padre. En efecto, y al igual que Hamlet, el propio Shakespeare sufrió en sus carnes el drama de perder a un ser querido de manera violenta, algo que se refleja en cada uno de los pasajes con una determinación que asusta. No obstante, Hamnet, que ha sido merecedor del Women’s Prize for Fiction y fue considerado uno de los mejores libros de 2020 según The New York Times, también contiene escenas llenas de ternura, como el romance entre William y Agnes, la relación del pequeño Hamnet con sus hermanos, o el propio día a día de la familia. Si bien es el talento de O'Farrell para rellenar los huecos dejados por la historia, el mejor de sus atractivos.