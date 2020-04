Descubre Vitoria sin salir de casa

¿Te apetece viajar? ¿Te gustaría recorrer la capital del País Vasco y descubrir sus incontables tesoros? Aunque parezca mentira, el próximo fin de semana podrás hacerlo gratuitamente desde tu casa de manera online. La iniciativa parte de ARTEA, una empresa vitoriana que lleva 25 años mostrando los más bellos rincones de Euskadi a miles de visitantes. Galardonada con el Premio de Turismo 1999, la Distinción Landázuri 2005, el Premio AJEBASK de Desarrollo turístico 2006 o el Service Excellence Award 2017, sus profesionales son licenciados en Historia y Arte, y ofrecen visitas entretenidas y originales en las que no falta el rigor y la documentación, pero también las anécdotas y las curiosidades. Dentro del programa Tours Virtuales, expresamente creado bajo el lema #QuédateEnCasa, ARTEA ofrece diferentes rutas culturales por Vitoria-Gasteiz, una de las ciudades más hermosas de España, que fuese declarada en 2012 European Green Capital (Capital Verde de Europa), y obtuviese el pasado año el Global Green City Award, un reconocimiento a nivel mundial que otorga la organización Global Forum on Human Settlements, apoyada por Naciones Unidas. No en vano, la capital alavesa siempre ha sido un referente medioambiental, contando, además de con numerosos parques y zonas ajardinadas, con un Anillo Verde creado en 1993, que hoy imitan varias ciudades del mundo. Asimismo, los desplazamientos en vehículo privado cayeron en 2018 al 23%, aumentando notablemente el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie. Vitoria también es referente nacional en reciclaje, alcanzando más del ochenta por ciento en vidrio y más del sesenta en cartón y papel, y su consumo de agua es inferior a la mayoría de municipios de nuestro país.