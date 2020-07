«El cine según Hitchcock»

Alfred Hitchcock fue responsable, entre otras, de «Con la muerte en los talones», «De entre los muertos» o «Psicosis». Es éste un libro pensado para directores de cine interesados en todo el proceso por el que una película se convierte en tal, aficionados al Séptimo Arte en general y de todo proceso creativo que tenga que ver con la planificación y el sentido de las imágenes.

Ingeniero y dibujante de formación, solitario en su niñez y tremendamente observador, Alfred Hitchcock tenía dentro de sí una serie de fantasmas y miedos que marcaron todo su oficio y forma de hacer, algo que ya vemos en su etapa muda, donde colaboró en múltiples adaptaciones de novelas (algunas de ellas de ínfima calidad) como ayudante de realización. El salto a director lo dará antes de 1930 con «Woman to woman», al menos oficialmente, siendo especialmente destacables algunas películas, cortas y largas, inacabadas otras, entre la que destaca «The ring», un film de rivalidad entre boxeadores.

Para el entrevistado, la llegada del sonoro confiesa que supuso una merma técnica en el sentido en que no podía practicar del mismo modo sus ejercicios de ingenio y dramatización visuales como hubiese querido y D.W. Griffith trató de enseñarle.

No obstante, la fotografía, la música el diálogo, lejos de amedrentarlo, le sirvieron para profundizar en conceptos tales como el suspense (lo que le convertiría en eficacísimo contador de historias), su aberración por los films donde no es identificado un narrador claro a través del tiempo (whodunits) o el macguffin, un concepto por él mismo acuñado, difícil de explicar, si no es desde cierto humor inocente y que alcanzó su mayor grado de sofisticación en el film «Encadenados», gracias a una botella de champán que guarda toda una maquinaria de sentidos.