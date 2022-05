‘El Gran Reinicio’ explicado a través de un documental

Otro de los aspectos tratados en The Big Reset Movie es la transición del mundo al sexto paradigma tecnológico. Como exponen sus creadores en la web oficial del documental https://thebigresetmovie.com/el-documental/ , «La guerra mundial actual en forma de ‘pandemia’ no es tan relevante, hay un verdadero problema de problemas: La transición del mundo al sexto paradigma tecnológico, en la que el coronavirus es sólo un catalizador, el llamado transhumanismo. La unión del hombre y la máquina mediante procedimientos tecnológicos como la robótica y la inteligencia artificial».

El próximo 19 de mayo, los cines VERDI de Madrid acogerán el estreno de The Big Reset Movie , producción audiovisual realizada mediante el sistema de crowdfunding y con la ayuda de elinvestigador.org —proyecto cooperativo sin ánimo de lucro que difunde investigaciones independientes sin conflictos de intereses y sin censura—; una iniciativa a la que sus creadores han dado en llamar «El documental censurado sobre la verdad de la pandemia». Dirigido por W (seudónimo de un realizador del que se desconoce su identidad), el objetivo del mismo es, según reza su página web, « ayudar a recuperar el control de nuestras vidas y todos los derechos que nos han sido vulnerados. Y la única manera de lograrlo es ayudar a la ciudadanía a que entienda qué es lo que realmente está pasando».

Durante la campaña promocional del audiovisual, que ha arrancado esta misma semana en Internet, sus creadores no dudan en referirse a la ‘Nueva Normalidad’, como «un estado anormal y antidemocrático de libertad controlada», siempre bajo el pretexto «de una supuesta enfermedad pandémica que asola al planeta»; algo que, a su juicio, ha corrompido «hasta los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

Entre los protagonistas de The Big Reset Movie figuran Alexandra Henrion Caude, doctora en genética y una de las expertas en ARN más reconocidas a nivel mundial; Alexandre Juving-Brunet, ex capitán de la gendarmería de la escuela militar de St. Cyr y ex oficial de la agencia de inteligencia militar francesa DRSD (Dirección de Inteligencia y de la Seguridad de la Defensa); Carlos M. Vara del Rey, piloto coronel del ejército del aire en activo y profesor de la Academia General del Aire (1996-99) y del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (2011 -2016 y 2019 -2022); Christian Perrone, médico, profesor universitario y alto funcionario francés del ministerio de salud durante 15 años; Cristina Martín Jiménez, doctora en Ciencias de la Comunicación, experta en el Club Bilderberg y autora de los libros La verdad de la pandemia y La Tercera Guerra Mundial ya está aquí; y Pierre Barnérias, periodista, director de cine y responsable de Hold-up, una de los primeros documentales que salieron sobre el tema de la pandemia y que dio la vuelta al mundo.