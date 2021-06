El Padre Pío al alcance de los niños

«Padre Pío, el amigo de Jesús»

Padre Pío, el amigo de Jesús, publicado por la editorial hispalense Maratania, es la primera incursión del periodista en la literatura infantil, aunque esta vez no camina solo. En su redacción ha colaborado Borja Zavala, su hijo de veinte años graduado en Marketing y Publicidad, que ya participó en San Juan Pablo II directo al corazón. Ambos han alumbrado una obra sencilla en las formas pero complejísima en el fondo, la cual se erige como perfecto manual para iniciarse en el conocimiento del santo. No en vano, en apenas 36 páginas, sus autores recorren la vida del Padre Pío de manera brillante, aunque no de un modo convencional —es decir, cronológico—, sino a través del relato de un abuelo a su nieto que contiene anécdotas o episodios relacionados con el fraile a cual más sorprendente. Personajes que beben de los propios autores y con los que resulta fácil empatizar desde el principio. No en vano, los padres de Nico —el protagonista infantil— están atravesando una crisis conyugal, lo que mueve al niño a buscar ayuda para solucionar el problema; algo parecido a lo que le ocurrió al propio José María Zavala en 2009, cuando su vida dio un giro de ciento ochenta grados tras tener noticias del Padre Pío.

Ilustrado de manera profusa y amable por José María García Viejo (Jucho), el lector que se introduzca en la historia acompañará al pequeño en el descubrimiento de un santo que podía pasarse largas temporadas sin probar bocado y que perdía diariamente una taza de café llena de sangre como consecuencia de los estigmas —los médicos no se explicaban cómo podía seguir vivo—. De este modo, el relato, diseñado por Juan Pablo Navarro Rivas en la línea de la colección Vidas de Santos —los cuatro títulos anteriores están dedicados al Venerable Miguel Mañara, San Ignacio de Loyola, Santa Clara de Asís y Santa Ángela de la Cruz—, no es solo sorprendente por lo que narra sino también por el modo de hacerlo; esto es despojándolo de la suntuosidad propia de las hagiografías y convirtiendo el discurso en algo natural y fluido que permite la comprensión de los niños. No obstante, pese a su vocación infantil, Padre Pío, el amigo de Jesús es una obra ideal para disfrutar en familia, ya que sus propios personajes, pertenecientes a distintas generaciones, invitan a ello. De ahí que, como hace el abuelo en el libro, sea recomendable descubrírselo a los peques con lecturas participativas y en voz alta. Finalmente, la obra cuenta con un apéndice donde los interesados podrán ahondar un poco más en la figura del Padre Pío. Este incluye una novena dedicada al santo, la cual va encabezada por una frase rotunda: «La sociedad de hoy no reza, por eso se está desmoronando».