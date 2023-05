«Entre la ciencia y la creencia»

Decía el gran Azorín que «No hay pueblo español, chico o grande, que no encierre una enseñanza», y sin duda estaba en lo cierto. A poco que recorramos nuestra geografía podremos descubrir algún hito, personaje o leyenda que agite nuestros sentidos y nos impulse a conocer más y más. Buena muestra de ello es el libro La España Mística, del historiador del arte Manuel Jesús Segado-Uceda, cuya labor divulgativa abarca congresos, publicaciones y colaboraciones en medios de comunicación como Cadena SER, Canal Sur o Cuatro. Dicho ejercicio, publicado por la editorial Almuzara, aborda hechos paranormales que ocurrieron en algunos de nuestros conventos y que raramente trascendieron al público, lo que lo convierte en un ejercicio sugestivo ya desde la sinopsis. La confirmación de su mérito surge en las primeras páginas, donde Jesús Callejo —siempre elegante, siempre pedagógico— firma uno de esos prólogos por los que merece la pena adquirir un libro. En él no solo pondera el trabajo de Segado-Uceda, a quien define como «rastreador de misterios históricos y religiosos» sino que confiesa que muchos de los casos que cuenta «los desconocía». No en vano, si por algo destaca este novedoso ensayo es por conjugar a figuras ilustres de nuestro pasado, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, con personajes de menor popularidad, como Sor Magdalena de la Cruz o el Padre Rejas.