«Europa»: Ese juguete llamado cine

Cuando vi «Europa» por primera vez, siendo aun adolescente y lejos de saber quién era ese tal Lars Von Trier (aunque ya me sintiera atraído por su nombre que rememoraba a grandes directores del pasado), la proyección me abdujo de inmediato, desde el mismo momento en que una voz en off nos habla mientras solo vemos los raíles de una vía de tren desaparecer uno tras otro, llevándonos consigo. Quedé realmente impresionado ante la propuesta visual que ofrecía aquella película, arriesgada y artificiosa, tanto que, tras terminar, apenas recordaba qué había pasado, solo algunas escenas se aferraban a mi memoria.

Esta característica tan poco habitual, que el aspecto visual de un film se imponga sobre su narración, era quizás la cualidad más importante y discutible del primer Von Trier, un director empeñado en dejar su marca sobre el celuloide. Ya en su primer trabajo, «El Elemento del crimen», el abuso de sobreimpresiones, la cámara lenta y un gusto por una iluminación barroca y expresionista se imponían, convirtiéndola en una experiencia tan oscura como lisérgica. Von Trier demostraba tener una predilección por los lejanos tiempos del cine mudo y las vanguardias de principios del siglo XX, aunque con una mirada más renovadora que evocadora. Su estilo era eminentemente visual y las historias meras excusas que le permitían divertirse con su juguete preferido.

«Europa» resultó la máxima conquista de esta obsesión, aunque también se resintiera por ello. Tiempo después de mi primera experiencia, menos dispuesto a dejarme embaucar por la pirotecnia visual, se me atragantó como film frío y descompensado, con una historia que no importa ni conduce a ningún sitio, repleta de personajes estereotipados. En definitiva, pese a su brillantez técnica, no dejaba de echar de menos en ella la sinceridad creativa que transmitieron los posteriores films del director, quien, recordemos, daría un giro completo a su carrera, justo después, con la poderosa «Rompiendo las olas».