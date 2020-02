«Existe el equilibrio, Juana»

Decía el escritor Lampedusa que «si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie», y no le faltaba razón. A estas alturas de la película —y valga el símil cinematográfico—, poco le queda por demostrar a Aitana Sánchez-Gijón, uno de los rostros imprescindibles de nuestra cultura. Nacida en el seno de una familia de profesores, bautizada con el mismo nombre que la hija de Alberti, y amadrinada por un icono comprometido como María Teresa León, parecía destinada a dejar huella en este mundo, como así ha sido. No en vano, su debut televisivo en la serie Segunda enseñanza, con apenas dieciséis años, fue la carta de presentación de una carrera en la que ha hecho prácticamente de todo. Muchos la descubrimos gracias a su papel en la cinta Bajarse al moro, de Fernando Colomo —su Elena daba fenomenal en cámara junto a Antonio Banderas—, y más tarde comenzamos a seguirla de cerca merced a Un paseo por las nubes, precioso trabajo de Alfonso Aráu. Su deslumbrante belleza y la capacidad para mimetizarse con los personajes que interpretaba le permitieron culminar los 90 con dieciséis películas, seis series de televisión y tres obras de teatro. Y por si fuera poco, en 1999 recibió la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián por Volavérunt, de Bigas Luna, rematando una década verdaderamente prodigiosa. No obstante, si tuviésemos que destacar un papel entre tantos buenos trabajos, ese sería sin duda el de Ana Ozores, la inolvidable protagonista de La Regenta. Y es que, gracias al personaje imaginado por Clarín en la segunda mitad del XIX —dicha novela es una de las cumbres de la literatura universal—, la actriz trascendió la profesión para convertirse en mito popular. Logro al alcance de muy pocos.

Explorando nuevas fórmulas

Los años pasaron, y con la llegada del nuevo siglo, Aitana Sánchez-Gijón volvió a repetir e incluso aumentar las cifras de la década anterior en materia televisiva y cinematográfica; y lo que es más importante, incrementar su presencia en los escenarios. Mario Gas, Tamzin Townsend, Ernesto Caballero, Juan Cavestany o Andrés Lima supieron sacar lo mejor de la actriz en producciones complejas como Las criadas, Un dios salvaje, Babel, Capitalismo o Medea. Esto le permitió ir más allá en su inmersión profesional, hallando otras vías de expresión y explorando nuevas fórmulas. Algo que pudimos comprobar la temporada pasada, cuando el espectáculo El regreso de Nora. Casa de muñecas 2, pasó por el Teatro Lope de Vega. Entonces calificamos su interpretación de «temperamental y sensible, poderosa y delicada, pasional e introspectiva»; o lo que es lo mismo, como un retrato a la altura del arquetipo ibseniano, que dejó unas magníficas sensaciones entre el público sevillano, confirmando que Aitana se encuentra en un momento dulce, pero sobre todo evolutivo.