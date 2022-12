Harry Potter no nació por arte de magia

«Este libro está escrito para ti, que te crees muggle. Más que creerlo estás seguro de que lo eres porque el hechizo «Alohomora» no te funcionó el día que perdiste las llaves, ni tampoco el «Lumos» cuando se fue la luz. Pero lo que habrá terminado de convencerte es que jamás recibiste la carta de Hogwarts, y eso te decepciona. No te culpo. ¿Quién no querría estudiar en un colegio en el que te enseñan a volar en escoba?».

De este modo tan sugerente arranca «Mitología de Harry Potter» (Algaida Editores), ensayo divulgativo de la doctora en Comunicación y licenciada en Periodismo Nerea Riesco, que llega a las librerías coincidiendo con el 25º Aniversario del lanzamiento de «Harry Potter y la piedra filosofal». Una obra que nos sumerge en la historia, los mitos y las leyendas, así como los textos de autores clásicos de la literatura que inspiraron y dieron riqueza a la saga creada por la escritora británica J. K. Rowling, y que ha trascendido fronteras y edades hasta convertirse en todo un fenómeno sociocultural.

No en vano, por el libro de Nerea Riesco desfilan seres fabulosos como dragones, elfos, duendes, brujas, centauros y unicornios, a los cuales se suman leyendas como la del cancerbero y el ave Fénix, y objetos mágicos como varitas, escobas voladoras, bolas de cristal o cartas del tarot.