«He conseguido encontrar en el arte una forma de encender la luz y espantar monstruos»

Portuense de nacimiento, Jesús Torres lleva desde los trece años metiéndose en la piel de otras personas. Unas veces como actor, otras como escritor, siempre como superviviente. Esto le ha servido para conocerse a sí mismo, para empatizar con los demás y plasmar, a través de sus obras de teatro, sus libros o su experiencia como director y docente, un universo particularísimo donde por encima de todo destaca el compromiso. Pese a su juventud, su brillante currículum incluye estudios de Comunicación Audiovisual y de Arte Dramático, un Máster de Teatro y Artes Escénicas, otro en Gestión Cultural, más de treinta espectáculos como intérprete, casi una veintena como director, amén de numerosas publicaciones. A esto hemos de sumar los galardones otorgados por instituciones como el Ministerio de Educación, la Junta de Andalucía o la Feria de Teatro de Castilla-La Mancha. Aunque, quizás, su mayor premio es haber dado vida a su propia compañía teatral, El Aedo Teatro, con la que recorre los escenarios interpretando textos de su propia cosecha, al tiempo que contribuye a la formación cultural de los jóvenes de este país. A propósito del estreno en Sevilla de su última obra, «Puños de harina», la cual se alzó con el Premio Teatro Autor Exprés de la Fundación SGAE y tuvo su presentación en el Festival Spanish Theatre de Londres, hemos conversado con el autor, director e intérprete, para que nos hable de su trayectoria y sus proyectos.

La primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo descubres el teatro y qué es lo que te fascina de él?

Descubrí el teatro casi como castigo. Era un niño muy tímido, tartamudeaba un poco, me daba vergüenza hablar con la gente... Mi madre decidió meterme en un curso de verano a mi hermana y a mí. Montamos «La zapatera prodigiosa». Conocí el teatro de la mano de Lorca, la mejor compañía que pude tener. Ese verano me obligué a leer «Poeta en Nueva York», «Comedia sin título», «Yerma»... Luego entré en el grupo del instituto, que montaba tragedias griegas... Imagínate. No entendía nada, pero me encantaba no entender nada. Pensaba «Qué guay será cuando entienda esto». Eso es lo que me fascinó del teatro: nunca hay una sola respuesta, siempre hay algo por descubrir.

Tras estudiar Arte Dramático, trabajar junto a artistas de prestigio como Juan Mayorga, Alonso de Santos o Luis Sánchez Polack, dirigir proyectos, ganar premios y, por supuesto, dar voz a tus propios personajes, ¿qué balance extraes de tu trayectoria hasta ahora?

Creo que es la primera vez que lo veo como «trayectoria»... Estás siempre tan ocupado en trabajar, crear, inventar, ensayar... que es difícil pararse y hacer una vista panorámica. El balance siempre debe salir positivo, aunque ahora mismo estemos en un momento en el que es mejor no hacer cuentas. Aunque haga monólogos, lo mejor que me ha podido pasar es poder formar compañía, un equipo de compañeras y compañeros que llevan conmigo diez años, aprendiendo entre nosotros y apoyándonos. Si echo cuentas, creo que dedico más tiempo al Excel que a los escenarios, y es algo que me gustaría ir dejando. Confío en el entramado profesional de las artes escénicas y espero poder llegar a permitirme una compañía en la que cada uno desempeñe una labor (y no todas entre cuatro).

«Puños de harina», el espectáculo con el que retornas a Sevilla este próximo domingo, rescata una historia tan desconocida como increíble: la del boxeador Johan Trollmann, Rukeli, que se convirtió en un ídolo en la Alemania nazi y llegó a desafiar al mismísimo Hitler siendo gitano. Personaje al que interpretas, en un intenso monólogo, y que alternas con Saúl, un joven homosexual perteneciente a la misma etnia. ¿Cómo accediste al personaje histórico y qué te llevo a compaginarlo con otro ficticio?

Pues conocí a Rukeli gracias a un artículo de El País, en el que se hacían eco de la devolución «simbólica» a Rukeli del Título de Campeón de Semipesados, en 2003. Guardé el artículo en PDF en mi carpeta de Proyectos y ahí se quedó varios años. Desde hace un par de años, y gracias a mis compañeras de El Aedo, leo mucho sobre masculinidad, sobre lo que significa ser un hombre, sobre nuestro papel en la revolución que han comenzado las mujeres... Recordé que a Rukeli le quitaron el título por «no boxear como un hombre de verdad» y el proyecto volvió a mi mente. Comencé a escribir la historia y, poco a poco, iba sintiendo la necesidad de no hacer una obra histórica, algo lejano. No quería que el espectador pensara «¡Vaya, estos nazis!», y poco a poco fue apareciendo Saúl, otro gitano, en otra época, que también buscaba el significado de ser un hombre de verdad.