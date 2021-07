Humor y metateatro bajo el cielo de Itálica

La comedia de la cestita, cuya trama está basada en El banquete de las mujeres ( Synaristosai ) del griego Menandro, cuenta la historia de amor entre Selenia , hija de una panadera, y Alcesimarco, noble cuyo padre reprueba dicha relación —este prefiere que su hijo se case con la hija de su viejo y hacendado vecino Demifón—. Partiendo de la técnica del «teatro dentro de teatro» , Plauto da instrucciones a sus intérpretes, quienes en una divertida mezcla con sus propios personajes, dan lugar a un enredo que se complica con la presencia de Auxilio, un músico que el dramaturgo ha contratado para esta función y que parece ocultar algo. Mientras en el plano de la función Alcesimarco lucha por el amor de Selenia, su madre busca la cestita en la que la niña fue entregada a su criado al nacer y su tía Lena se emborracha, Plauto se enfrentará en el plano real a Auxilio en una batalla dramatúrgica que no deja a nadie indiferente .

Estrenada en el 66 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida el pasado 2020, lo mejor que podemos decir de esta versión del texto plautino es que funciona como un reloj en su objetivo de conectar con el público. Si ya en los tiempos de Plauto los espectadores respondían a su trama «de reconocimiento» con notable entusiasmo —no en vano el autor está considerado uno de los más grandes comediógrafos de todos los tiempos—, no podía ocurrir de otro modo con la ampliación de su trama, la cual rompe la cuarta pared para ofrecernos un retrato hilarante de las entretelas del teatro. A ello contribuye sin duda la dramaturgia creada por una mujer de reconocido prestigio en el oficio, Pilar G. Almansa, así como la dirección de Pepe Quero, integrante del mítico grupo sevillano Los Ulen, quienes ponen toda la carne en el asador para provocar las risas del respetable. Y lo cierto es que lo consiguen, merced a la sucesión de gags, el ritmo disparatado y las situaciones inefables salpicadas de anacronismos, canciones y juegos de palabras, interpretadas con acierto por un elenco de primerísimo nivel. No en vano, si de algo puede presumir esta lectura metateatral de La comedia de la cestita es del acierto de Josu Eguskiza a la hora de reunir el reparto, una lista compuesta por Mariola Fuentes, Alex O´Dogherty, María Esteve, Jimmy Barnatán, Itziar Castro, Falín Galán, Rosa Merás y Juanfra Juárez, a la que se suma una loable producción donde sobresale el vestuario de Virginia Serna, la música y el espacio sonoro de Santiago Martínez y la coreografía de Carmen Martínez. Por no faltar, ni siquiera ha faltado la colaboración de una grande como Almudena Cid, quien ha asesorado a Itziar Castro para componer su papel de Gimnasia.