La Fundación Valentín de Madariaga acogerá el Encuentro Nacional Letras en Off

Escritores, editores, correctores, maquetadores, diseñadores gráficos, periodistas... Todos estos profesionales, amén de otros relacionados con el mundo del libro, se darán cita los días 14 y 15 de abril de 2023 en Letras en Off, Encuentro Nacional de Nuevas Voces de la Literatura, que tendrá lugar en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya (Sevilla). Letras en Off es un evento pionero en España donde los creadores de nuevo cuño tendrán la posibilidad de darse a conocer, intercambiar opiniones y establecer un punto de partida para iniciar su carrera literaria. Una de las particularidades del encuentro es que está abierto a todo tipo de géneros, teniendo cabida autores de novela, poesía, ensayo, relato, etc. Asimismo, y como señalan desde la organización, «uno de los objetivos principales de la cita es atraer a investigadores, críticos, estudiantes de filología, periodismo, humanidades,etc., así como a personas interesadas en la literatura como discurso integrador, favoreciendo el diálogo de estos con los autores y demás profesionales participantes en el encuentro». Esto a su vez contribuirá a la difusión del patrimonio literario en español desde una perspectiva múltiple e interdisciplinar. Por último, Letras en Off servirá como punto de información para aquellos escritores que deseen conocer las diversas posibilidades que ofrece la industria editorial actual, ya sea a través de la publicación tradicional, la autoedición o la autopublicación.

Coloquios, firmas y premios

El eje principal del encuentro serán los coloquios, impartidos y moderados por escritores, editores y comunicadores, siendo los temas a tratar la situación actual del sector, la interacción con los lectores a través de las nuevas tecnologías, los concursos literarios, etc. El primero de ellos tendrá lugar el viernes 14 de abril, a las 19 horas, bajo el título ‘Del manuscrito a la edición. Fórmulas de publicación en la actualidad’. Al día siguiente, sábado 15 de abril, el programa incluye dos nuevas citas: ‘El camino del libro: corrección, maquetación y diseño gráfico’ (a las 11:30 horas), y ‘El destino del libro: promoción y recepción’ (12:30 horas). Entre los nombres confirmados están los escritores Fran Nuño, Concepción Perea y Ana de Haro, los editores Juan Pablo Navarro, Gonzalo Saenz, Ismael Rojas o Samuel Labrado, los periodistas Álvaro Romero Bernal y Andrés González Barba, y la coach literaria Mercedes González. Además, Letras en Off, que cuenta con la colaboración de diversas editoriales y medios de comunicación, incluirá firmas de libros y unos premios destinados a reconocer a escritores de diversos géneros así como a personas, colectivos o instituciones que han contribuido a enriquecer el amplio panorama literario en español.

La sede