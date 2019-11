La ley de la dependencia

Poncela en estado puro

En este sentido, el trabajo actoral es fundamental a la hora de dar vida a un texto complejo y lleno de aristas. No ya a la hora de abordar sus diálogos, tan bien escritos como interpretados, sino, lo que es más complicado, al enfrentarse al subtexto. Comenzando por Carles Francino, que aquí encarna a Richard, el gran amigo de Tony, cuya voz y presencia escénica le permiten conectar con el público desde su primera intervención; y continuando con Lisi Linder, cuyo papel de Sally es ejecutado con solvencia y muchísima elegancia. Asimismo Sandra Escacena convence en los papeles de Vera y Mabel, dos muchachas con ansias de medrar (y con la líbido por las nubes) que aportan la necesaria dosis de ingenuidad, frescura y erotismo. En suma, todos cumplen en unos roles que, como es de suponer, siempre están al servicio de los protagonistas, aquí encarnados por Pablo Rivero y Eusebio Poncela. Del primero hemos de decir que su carrera continúa in crescendo, y que, tras la fama obtenida en la serie Cuéntame como pasó, con El sirviente viene a confirmar su capacidad para enfrentar cualquier reto, máxime si tiene a su lado a una fiera de los escenarios como Eusebio Poncela. Alguien que posee el don de atraer las miradas con solo girar la cabeza, y cuyo talento para mimetizarse roza lo sobrenatural. En consecuencia, Rivero cumple con nota dando vida a Tony —al igual que su trayectoria, va de menos a más—, mientras que Poncela no hace sino emular al legendario Julio César, pero en este caso vestido de mayordomo: Veni, vidi, vici.