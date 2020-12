La poesía, como el amor, no tiene tiempo

Decía Miguel de Cervantes que «El año que es abundante de poesía, suele serlo de hambre». Una afirmación que bien podría aplicarse a la realidad que vivimos y en la que el ejercicio lírico parece renacer de sus cenizas más poderoso que nunca. No hay más que echar un vistazo a las librerías para comprobar cómo han surgido un puñado de nuevas voces en los últimos tiempos, algunas de las cuales se han convertido en fenómeno —un buen ejemplo es José Ángel Gómez Iglesias, Defreds—; cómo las grandes editoriales, y también las más modestas, apuestan por los textos en verso; y cómo las redes sociales palpitan cuando un actor como Víctor Clavijo recita a Lope, Machado o García Lorca. Y en realidad no debería extrañarnos, pues, como apuntó el escritor mexicano Doménico Cieri Estrada, «La poesía no tiene tiempo, el que la lee la rescata, la hace presente y luego la regresa a su eternidad». Quizás por eso, La Esfera de los Libros ha considerado oportuno rescatar uno de los trabajos poéticos más rotundos publicados en España. Nos estamos refiriendo a la Antología de las mejores poesías de amor en lengua castellana, de Luis María Ansón, que vio la luz por primera vez en 1998, y que tras varias ediciones y no pocos elogios, retorna a la luz envuelta en las mejores galas.

De Ansón podemos decir, para aquellos que aún no lo conozcan, que además de haber dedicado su vida al periodismo —comenzó a publicar artículos a los trece años y a los diecinueve ya escribía en el diario ABC—, haber recibido galardones tan prestigiosos como el Príncipe de Asturias, el Nacional de Periodismo o el Ondas, y haber fundado medios de comunicación como La Razón, desde 1996 pertenece a la Real Academia Española, obteniendo en 1965 el Premio Nacional de Literatura por su obra El grito de Oriente. O lo que es lo mismo, amén de su innegable vocación periodística, estamos ante un gran conocedor de la literatura, destacando especialmente su amor por la poesía, a la que dedicó en 1962 el libro Sobre la creación poética. De ahí que tuviese argumentos de sobra para compilar esa extraordinaria obra que ahora regresa a las librerías.

«Doce grandes de la poesía del amor»

Antología de las mejores poesías de amor en lengua castellana es más que una colección de poemas al uso. Es un homenaje certero y emocionante a una tradición que se remonta a la Edad Antigua pero que, en el caso de España, comienza a explotar a partir de la Edad Media, y muy especialmente en el siglo XVI. No en vano, el completo trabajo, de 576 páginas, arranca con Garcilaso de la Vega, a quien Ansón considera uno de los «doce grandes de la poesía del amor», para seguidamente dar paso a San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Quevedo, Bécquer, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Alberti, Neruda y Octavio Paz. Listado donde intercala el magnífico poema anónimo A Cristo crucificado («No me mueve, mi Dios, para quererte / el cielo que me tienes prometido / ni me mueve el infierno tan temido / para dejar por eso de ofenderte»), y al que sucede un brillante recorrido por los llamados «siete siglos de poesía de amor en lengua española».

A partir de este momento, el lorquiano Soneto de la dulce queja, o el quevediano Amor constante más allá de la muerte, dejan paso al Libro de Apolonio, obra medieval escrita en versos alejandrinos y perteneciente al Mester de clerecía, de la que el periodista y escritor rescata la relación entre Luciana, hija del rey de Arquitrastes, y Apolonio, heredero al trono de Tiro. A este ejercicio, escrito en tetrástrofo monorrimo (cuaderna vía), le siguen los de otros excelentes autores del Medievo, como el Arcipreste de Hita, Don Sem Tob, Alfonso Álvarez de Villasandino o Antón de Montoro. También hay espacio para el Marqués de Santillana y sus célebres Serranillas, Macías «El Enamorado» y sus Cantigas en loores de amor, y Jorge Manrique, al que la mayoría recuerda por la Coplas a la muerte de su padre.