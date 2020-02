«La vida a ratos»: Hipocondría y extrañeza

Los paseos los imaginamos por parques de Madrid, pero también playas, montañas, ... y le hacen disociar la materia o cuerpo del espíritu o mente, de tal forma que hacer coincidir plenamente estas dos esferas vitales es casi imposible. Esto que viene siendo un análisis certero de lo que ocurre al más común de los mortales, aquí deviene en obsesión.

Imposible hacerse cargo de la gran cantidad de personajes que tiene la novela, si bien la peculiaridad en forma de acción, se manifiesta en sus alumnos, en general poco dotados para la literatura por no saber mirar en sus periferias o quedar atrapados en una frase incorrecta; confieso que me gana el corazón no sólo la ex monja o el maldito que tan mal se expresa, sino un jugador de baloncesto, que sufre ante las hipérboles o enredos malintencionados de su propio profesor.