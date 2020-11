Las Dueñas de machado

Pocos días después de reconstruir su recuerdo con estas frases, Antonio Machado moría en la soledad del exilio, en Francia, conservando después de sesenta años el fulgor de esos siete patios con palmeras que marcaron su niñez. No hay sevillano que no sepa que el poeta se crió en unas dependencias de Dueñas que en aquella época se arrendaban a diferentes familias. No hay visitante que no se haya detenido ante el edificio, en la verja, para atisbar ese paraíso de verdor y de albero escondido en el barrio de la Encarnación.

Encerrada entre sus muros, Cayetana de Alba, epítome de la centenaria grandeza de España, recibía unas primaveras que se filtraban a través del esparto de las persianas. Se murmuró que ya no salía, con resabios de augurio, como si en algún momento se hubiera creído en su eterna vitalidad. Permaneció encerrada en las cámaras atestadas de tesoros.

Contados lienzos han salido de allí para ser mostrados en dos únicas exposiciones -la del Museo de Bellas Artes de la capital hispalense en 2009 y la del Centro Cibeles de Madrid de 2013- pero adquieren mayor significado colgadas en las salas del edificio palaciego. Algunas son de difícil traslado, como el espectacular retablo del siglo XV con una Virgen de Neri Bricci que preside el altar mayor de la capilla privada. Otras no salen nunca porque son el aderezo de una residencia privada, y no están vinculadas a la fundación que ampara las colecciones que la Casa de Alba alberga en Madrid y en Salamanca, en los palacios de Liria y de Monterrey.