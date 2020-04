Lecturas para el confinamiento: «Bajo el signo de los astros»

Theodor W. Adorno fue un destacado filósofo y pensador alemán.

Exiliado en los Estados Unidos por causa del nazismo emprendió el breve estudio que nos ocupa, un análisis sociológico de las predicciones del horóscopo publicadas en el periódico diario Los Ángeles Times.

Intenta revelar el discurso latente que domina sobre algo en apariencia tan banal como el horóscopo, deducir lo que buscan en él los lectores, pero sobre todo analizar los recursos de Carroll Righter, autor de las predicciones astrológicas, desde el punto de vista sociológico, freudiano y marxista.

Puede parecer un punto de arranque interesante y quizás consiguiera serlo si Adorno hubiera tenido el más mínimo sentido del humor, con el que podría haber convertido este estudio en una curiosidad de diletante, pero no, se lo toma en serio y según avanzamos en la lectura es inevitable considerar si realmente merece la pena aplicar un método concienzudo a algo tan frívolo, si no ha desperdiciado la oportunidad de ampliar el campo hacia la periferia: la historia del renacer de la astrología, la comparación con otras columnas similares en el tiempo y en la forma; sobreviene la pregunta de si no se habrá cegado centrándose solamente en cuatro escasos meses a caballo entre 1953 y 1954, en vez de haber hecho catas ampliadas en el tiempo, uniendo predicciones con sucesos, situaciones sociales, momentos políticos.

Y aunque es evidente que sabe de lo que está hablando porque la sociología aplicada es su campo de estudio, y aunque no deja de ser curioso observar cómo se perpetúan determinados discursos dominantes de una manera subliminal en lugares tan insospechados como una banal columna astrológica, a pesar de esto, el ensayo termina dejando de interesarnos.