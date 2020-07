Lecturas para la playa, la piscina o el sofá

A pocos escapa que Javier Sierra es uno de los escritores de moda. Formado en el periodismo de investigación y dotado de una capacidad innata para comunicar, sus artículos, libros y proyectos audiovisuales son recibidos con entusiasmo tanto en España como en el extranjero, siendo capaz de sorprender tanto a iniciados como a neófitos, y dejando, en la mayoría de los casos, un buen sabor de boca. En esta ocasión, el autor turolense, galardonado con el Premio Planeta en 2018, se destapa con una obra completamente distinta a lo realizado hasta la fecha. Bajo el título El mensaje de Pandora (Planeta) , nos invita a recorrer la historia de la humanidad a través de sus distintas civilizaciones y mitos, estableciendo una comparación entre los acontecimientos del pasado y del presente, siempre con vistas al futuro. Narrada a modo de fábula con un estilo cercano y sugestivo, la obra recuerda a su gran éxito El maestro del Prado , donde ensayo y novela se daban la mano para entretener enseñando. Aquí la protagonista es Arys, una joven cretense a punto de cumplir la mayoría de edad, que recibe una extensa e inesperada carta de su tía en la que, rememorando un viaje que ambas hicieron años atrás, intenta abrirle la mente para que comprenda qué clase de criatura somos y qué lugar ocupamos en el Universo. Esto le permitirá descubrir que la Tierra está compuesta desde su creación por infinidad de virus, y que estos, tanto si son buenos como si no, son dos caras necesarias de una misma moneda. Como complemento a la obra, de lectura ágil y adictiva desde la primera página, El mensaje de Pandora incluye unas bonitas ilustraciones de Leonardo Flores, las cuales añaden un plus de calidad que siempre se agradece.

Con más de 20 millones de seguidores, Claudia y Giselle, más conocidas como Las Ratitas, han hecho de su canal de YouTube uno de los lugares de entretenimiento favoritos de los niños. Por eso no debe extrañarnos que a las mil y una aventuras, retos y otros pasatiempos que proponen en la red, estas hermanas de 8 y 9 años hayan sumado hace poco una colección de libros infantiles. La misma arranca con Tres, dos, uno... ¡superpoderes! (Destino), una historia que sumerge a los lectores en el divertido mundo de los concursos musicales, y donde las niñas se convierten, de la noche a la mañana, en superheroínas. Utilizando sus poderes, ambas deberán componer una canción y montar una coreografía para tratar de alzarse con la victoria. Lo más curioso es que, más allá de lo reflejado en el libro, las crías han grabado realmente la canción e incluso tienen en proyecto realizar un videoclip. Dicho tema se titula Saneub , y todo apunta a que se convertirá en un éxito. En cuanto a la obra en sí, va claramente dirigida a lectores de entre 6 y 8 años, pues su lenguaje es sencillo y el tamaño de la letra bastante grande. Pero esto no quita que pueda gustar a peques de otras edades, especialmente a aquellos a los que cuesta apartarse de los dispositivos electrónicos. Ya su encuadernación, dotada de colores brillantes, llama la atención; mientras que su tripa, de papel reciclado y bonito diseño, luce repleta de ilustraciones y un sinfín de detalles. Así que si busca lectura veraniega para sus hijos, esta puede ser la obra ideal.

El cine que nos abrió los ojos

¿Sabía que Rizzo, el personaje de Grease interpretado por Stockard Channing, fue responsable de que la película no fuese apta para todos los públicos? ¿O que Charlton Heston se convirtió en icono gay sin ser consciente de ello? ¿Qué estrellas se pelearon por aparecer primero en los créditos de El coloso en llamas? ¿Qué famoso musical calificado por la crítica de «broma simpática» hoy se considera de culto? ¿Cuál es la mejor película española según las encuestas? Y la pregunta más importante de todas: ¿A quién no le gustaría conocer estas y otras curiosidades sobre el séptimo arte? Si usted está entre los interesados, le recomendamos leer El cine que nos abrió los ojos (Plaza & Janés), un entretenido viaje al corazón de las películas, que es una de las sorpresas de este 2020. Seguro que conoce la revista Fotogramas, donde un tal Mr. Belvedere lleva años respondiendo a las cartas de los cinéfilos. Pues bien, el señor que se esconde tras el seudónimo no es otro que Jaume Figueras, uno de los mayores entendidos de cine de nuestro país, quien en esta ocasión se une a Gemma Nierga, conocida periodista de radio y televisión, para hablarnos de sus títulos favoritos. Surgido de una serie de entrevistas, el libro no solo entretiene por su estilo ameno y directo, sino que permite recorrer la historia de la cinematografía de un modo originalísimo. Así, tienen cabida desde películas románticas a cintas de terror, pasando por producciones italianas y francesas, dramas históricos o sagas de ciencia ficción y fantasía. En suma, un libro para devorar acompañado de palomitas.