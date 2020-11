Leonardo Sciascia (1921-1989): Ardor siciliano

Uno sale después de esta compleja novela con la sensación de estar ante un relato corto en que la poda que hizo el autor no se comió lo fundamental, pero sí convirtió lo largamente investigado en algo simple, y no por ello menos dramático.

En su brillante y tenaz desarrollo, que el autor pulió durante dos años para huir de toda identificación y arriesgar lo que sólo la literatura (y no también la politiquería mal entendida) es capaz de hacer, nos encontramos con personajes como el sacerdote metido a abogado defensor que son una joya en sí mismos. Eso y el número de delitos cometidos por el asesino en ciernes, así como los testigos falsos y amañados nos hablan de toda una organización que opera de espaldas a la ley, y que hacen que en muchos casos no distingamos las distintas capas de realidad ficcional tanto como en Camilleri (cuya principal broma con el lector en este sentido, quizás sea el inspector Montalbano).

El caso es que a la vez que se trata de cumplir con el atestado policial, el campesino Mendolia desaparece en extrañas circunstancias. Es entonces cuando en Bellodi se agudiza el ingenio y empieza a reflexionar sobre la cobardía y el valor, la decencia y la dignidad de tal forma que parece que estamos ante un detective borracho de Chandler. Y no es para menos, pues dicha desaparición se sigue dando en S., el pueblo constituido en olla a presión de un entramado para el que callar es ser cómplice en algún grado.

«A cada cual, lo suyo»: Triste asesinato de sangre caliente

A raíz de un mensaje amenazante mandado al boticario de un pueblo de Sicilia, y de uno de esos personajes redondos que se quedan en la mente del lector, el profesor de instituto Laurana, arma Sciascia una trama donde lo de menos es saber quién es el asesino, y lo de más conocer los datos escabrosos de un crimen que tiene que ver de nuevo con el clero y su vertiente fascista, algo no novedoso en su autor, que vivió obsesionado también con estos temas y su vinculación con futuros azares mafiosos.

Laurana averigua que las letras utilizadas en el anónimo han sido recortadas de un número de la revista clerical Losservatore Romano, que conoce debido a que además de profesor, trabaja como reseñista en un periódico haciendo crítica literaria. Esta afición y la búsqueda de un artículo sobre Manzoni (autor de la novela del XVI, «Los novios») le hacen torturarse quizás en exceso más sobre la pista en sí (además en el periódico mencionado aparece en su logotipo una frase en latín que le perturba, Unicuique suum -A cada cual, lo suyo-) como estúpido, a sabiendas, juego, ante el que todos prestan su propia voz y conclusiones.

El caso es que el boticario no hace caso del anónimo en que se le amenaza de muerte. Y al día siguiente se va a cazar al campo con su amigo Roscio, siendo entonces cuando ocurre el crimen. El lector entra en el juego rápido del cínico, extraño y vago Laurana, un tipo divertido que lee en el Casino del pueblo, mientras se imagina a los que por allí andan como parte de una obra no escrita de teatro del mismísimo Luigi Pirandello.

Finalmente descubrimos cómo el móvil del crimen es el más antiguo del mundo, y es aquí donde juega Sciascia a la identificación gracias a elementos como la indolencia mediterránea que tan bien conocía.

Traducida por Juan Manuel Salmerón para Tusquets no es una novela neblinosa como la fotografía de cubierta de Oliveiro Olivieri sugiere, y más bien tendemos a verla en esa gama de grises propia de los lugares que no querríamos volver a visitar, pero que no se borran tan fácilmente de nuestro imaginario.