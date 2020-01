Libros de Semana Santa para pedir a los Reyes Magos

La de 2019 ha sido una buena cosecha en lo que a literatura cofrade se refiere. En unos tiempos en que los escritores se esfuerzan por encontrar la piedra filosofal que les garantice el favor de los lectores, la Semana Santa se ha convertido en un refugio casi inexpugnable. No en vano, Sevilla es una de las ciudades que más consume libros sobre sí misma; algo que puede comprobarse anualmente en la Feria del Libro Antiguo, donde no solo las librerías hispalenses exponen su mercancía local en un hueco destacado de las casetas, sino que también lo hacen las gaditanas, madrileñas o leonesas —algo llamativo, sin duda—. Así podemos hallar joyas descatalogadas sobre los monumentos de la ciudad, coleccionables de los diarios, y hasta aquellas postales ‘escudo de oro’ que tanto contribuyeron a divulgar nuestras fiestas mayores. Y por supuesto, obras del Padre Cué, de Carrero, Burgos, Colón o Hermosilla, autores de cabecera para cientos de sevillanos. Nuestro artículo, sin embargo, trata de exponer las obras de nuevo cuño que pueblan las estanterías de librerías y grandes almacenes en fechas tan señaladas. No están todas las que son —es probable que en los próximos meses se incremente la nómina—, pero tienen en común el ofrecernos una mirada contemporánea, distinta y original sobre una celebración que hace años trascendió los límites de nuestra urbe y de nuestros sentimientos. Queridos Reyes Magos, este año desearía que me regalaseis...