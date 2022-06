Libros para combatir el calor

La primera de nuestras propuestas tiene como protagonista a un niño llamado Silvio, quien, tras un extraño sueño, decide embarcarse en una trepidante búsqueda junto a sus amigas y un bibliotecario. El viaje les llevará a recorrer los pueblos de Niebla y Trujillo con un misterioso objetivo: hallar la última hoja del otoño. El problema es que no son los únicos interesados, ya que un ser malvado también la busca incesantemente. ¿Serán capaces de encontrarla antes que él? ¿Estará nuestro protagonista a la altura? Silvio y la última hoja del otoño (Editorial Gunis) es obra de José Ramón Samada, sevillano aficionado a las letras cuya primera publicación data de 2012. Autor de los libros infantiles Alejandra y la ciudad mágica y Alejandra y la pulsera del tiempo —ambos dedicados a su hija Alejandra—, en esta ocasión nos trae una aventura inspirada en su hijo Silvio, cuatro años más pequeño que su hermana pero con el mismo espíritu aventurero. La obra, repleta de atractivos para los más pequeños y con unas ilustraciones firmadas por el propio autor, es una novela ideal para zambullirse en la magia de nuestro país, cuyos escenarios no tienen nada que envidiarle a los de Geronimo Stilton o Harry Potter.

Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde completamente la memoria. Solo el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado. Pero ¿quién es Laura? ¿Qué le sucedió? Durante una cena romántica, Carlos desaparece de forma inexplicable y sin dejar rastro. Una llamada al móvil de la joven le anuncia que, si quiere volver a ver con vida a su pareja, tendrá que aceptar un peligroso reto de insospechadas consecuencias: robar las reliquias del Apóstol en la catedral de Santiago. Sin dudar un segundo, Laura se embarca en una misión imposible para cualquiera. Pero ella no es cualquiera... Este es el argumento de La ladrona de huesos (Planeta), la nueva propuesta del escritor, abogado y presentador de televisión Manel Loureiro, cuya novela La Puerta , con más de 100.000 lectores, le ha consolidado como un autor de referencia en el panorama literario español e internacional. Repleta de referencias al cine de espías y a filmes como Sneakers , Ocean’s Eleven o Ahora me ves , sus 504 páginas —que se leen de un tirón merced a su incesante ritmo— nos conducen a través del siempre atrayente Camino de Santiago, al tiempo que nos conectan con la Europa de la Guerra Fría.

El día que se apagaron las pantallas

¿Te imaginas que un día te encontraras con que tu smartphone no funciona? ¿O que a la hora de ver tu serie favorita no se encendiera el televisor? ¿Qué harías si tu portátil no respondiera justo antes de trabajar? Algo así debió experimentar Stella cuando, tras despertar y descubrir que en su casa no funcionaba NADA que tuviese una pantalla, el caos estalló en su familia. ¿En su familia? ¡No, en su ciudad! ¡En el planeta entero! Y es que TODOS los aparatos con pantallas habían dejado de funcionar... Este es el curioso argumento de El día que se apagaron las estrellas (SM), una divertida novela destinada a niños de entre 10 y 12 años cuyo autor, Danny Wallace, es toda una celebridad en su país, Escocia. Cineasta, comediante, escritor, actor y presentador de radio y televisión, sus libros están traducidos a más de media docena de idiomas, sobresaliendo la novela Yes, Man, que fue interpretada en el cine por el famoso actor estadounidense Jim Carrey. En esta ocasión, Wallace nos ofrece una interesante reflexión sobre la dependencia de la tecnología, poniendo el foco en los más vulnerables y utilizando como herramienta algo que domina a la perfección: el humor. Las ilustraciones, frescas y divertidas, corren a cargo de la ilustradora inglesa Gemma Correll.