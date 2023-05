Novedades literarias para niños y jóvenes

¡Ey! Este es mi colega

¿Te imaginas un mundo sin amigos? ¡Menudo rollo! Lo mismo piensan un montón de animales. Y no solo porque, de ser así, no tendrían con quién jugar, sino porque muchos seres vivos necesitan colegas de otras especies para conseguir comida, asearse, mantener su boca sin caries o ¡hacerles de guardaespaldas! Desde la planta carnívora que se convierte en un hotel para murciélagos que le pagan con su caca (sí, has leído bien) hasta el valiente pajarito que limpia la inmensa dentadura del cocodrilo, pasando por perezosos, tarántulas, tiburones y hasta tú... Sí, tú tampoco podrías vivir sin colegas. ¿A que no? Con estos mimbres resulta difícil no engancharse a ‘¡Ey! Este es mi colega’, el libro de la escritora y periodista Blanca Lacasa que combina el encanto de los álbumes ilustrados con el didactismo de los trabajos divulgativos. Escrito de manera desenfadada pero con un gran sentido de la pedagogía, la obra llega publicada por el sello Errata Naturae y cuenta con unas bonitas ilustraciones de Gómez, artista de ámbito internacional, ya apreciables desde la portada. Además de disfrutar con las plantas, los animales y los curiosos paisajes, los peques aprenderán a valorar la amistad y la relación del hombre con la naturaleza.