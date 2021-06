Si hay una época ideal para retirar el pañal a un niño esa es durante el verano. Por lo general, dicho proceso suele llevarse a cabo cuando los pequeños tienen entre dos y tres años, y no siempre resulta sencillo. De hecho, para llevarlo a cabo con éxito, antes hay que trabajar la atención, motivar el interés por el aprendizaje e instar el conocimiento del esquema corporal. Y lo más importante, hacerlo sin prisas, pues cada niño tiene su propio ritmo. Quitar los pañales demasiado pronto y pretender que el niño no se lo haga encima, o quitarlos cuando nuestro hijo nos suplica que no se los quitemos, puede llegar a ser contraproducente, de ahí que lo más recomendable sea irlo familiarizando con el orinal o el retrete.

Pues bien, para ayudar a los padres con este asunto, la editorial SM acaba de lanzar la Operación Pañal, con la que, a través de los libros, podremos llevar a cabo la acción satisfactoriamente. Estos ayudan a los peques a adquirir hábitos en el día a día y les facilitan su adquisición.