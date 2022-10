«Pilato pudo ser un hombre valeroso o simplemente muy bien recomendado»

Como en la mayoría de las informaciones que corren sobre Pilato, no hay certezas históricas de que sus padres vivieran en Hispania, pese a que algunos autores insisten en esa vía. ¡Y por supuesto la Casa Pilatos de Sevilla no fue su residencia! Es el comienzo del viacrucis a la Cruz el Campo, la primera estación pues en el palacio del pretorio se dicta la sentencia a Jesús.

«Lo imagino de estatura media, fibroso y un punto brusco al colocarse la toga. De nariz aguileña y ceño permanentemente fruncido. Ojeroso y pálido. Su expresión es atormentada, propia de quien padece migrañas o quien vive asfixiado por las responsabilidades. Es poderoso, pero no resulta aristocrático y, aunque no parece acomplejado, no irradia la seguridad apabullante que se espera de la élite de una potencia mundial. Los historiadores romanos y judíos despacharon su biografía en un par de folios y ningún artista de su tiempo lo inmortalizó. Pero Pilato se hizo leyenda. A partir de la Edad Media, impresionantes obras pictóricas, escultóricas y literarias lo incluyeron como actor secundario de la Pasión de Jesús de Nazaret. El cine, con mayor o menor acierto, le puso rostro y penetró en su mente. Y, cada día, en todos los rincones del mundo, su nombre se pronuncia por millones de creyentes en el Credo católico. Pero, ¿cómo se produjo el tránsito de Poncio, el caballero romano, a Pilato, el mito?».

Una vez en Judea, Pilato establece su residencia en la ciudad costera de Cesarea Maritima. ¿Por qué allí y no en Jerusalén?

Cesarea Maritima era la capital de la provincia, un lugar maravilloso, con salida al mar, templos, calzadas... Y muy cosmopolita, donde convivían personas de diferentes creencias... Lo imagino de mal humor cada vez que abandonaba su palacio para visitar el resto del territorio, temiendo emboscadas. Pero Pilato debía estar en Jerusalén en las grandes festividades, como la Pascua, cuando acudían miles de peregrinos. Era el epicentro del judaísmo y debía imponer el orden público evitando que se desafiara a la autoridad romana.

Y llegamos a Jesús, quien sin duda debía saber quién era Pilato (y viceversa), pero que no se conocieron hasta que el Nazareno fue detenido por orden del Sanedrín...

Desde luego Jesús sabía quién era Poncio Pilato, el representante del emperador en Judea. Pero si el prefecto oyó hablar de él, debió de considerarlo uno más de los profetas judíos pues los evangelios o los historiadores no narran conflictos previos de Jesús con los romanos, a diferencia de los que tuvo con las autoridades judías. Recordemos que fue el Sanedrín, el órgano local, quien ordenó su detención en el Huerto de los Olivos y quien lo juzgó primero según sus leyes.

¿En qué consistía el 'crimen maiestatis' que el sumo sacerdote Caifás utilizó para acusarlo?

Es una acusación grave, podíamos equipararla a la alta traición, porque Jesús se declara Rey de los judíos e Hijo de Dios, dos títulos que corresponden al emperador. El Derecho romano castigaba el crimen maiestatis con la muerte. Es el cargo definitivo que inclina a Pilato, pese a sus dudas, a enviar a Jesús a la cruz.

¿Qué veracidad podemos concederle al famoso lavado de manos previo a la condena de Jesús?

Sólo el evangelista Mateo lo recoge, pero eso no quiere decir que no ocurriera. Es un gesto que todos los judíos presentes comprendieron, con el que Pilato eludía su responsabilidad. Pero, a la vez, es un ritual presente en la cultura greco-latina. Es verdad que no es propio de los juicios romanos pero en las provincias los procesos no eran tan “puristas” como en la capital.

Por último, ¿cómo han tratado a nuestro protagonista el arte, la literatura o el cine?

¡Estos capítulos del libro los he disfrutado muchísimo! Pilato despierta curiosidad desde los autos religiosos medievales hasta la literatura rusa anti-comunista, pasando por los escritores victorianos. Pintores y escultores de todos los movimientos artísticos lo han retratado. Del Pilato medieval con barba negra y vestido al estilo judío, al apolíneo Pilato (romano, romano, romano) de la Semana Santa, pasando por la fachada de la Sagrada Familia de Barcelona. El mismísimo David Bowie fue elegido por Scorsese cuando Sting se cayó del rodaje de La última tentación de Cristo por motivos de agenda... Cobarde, corrupto o caprichoso, no sale muy bien parado... Pero siempre nos quedará Claudia, a quien se muestra como una mujer inteligente, bella y compasiva.