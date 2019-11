Sevilla inaugura un nuevo ciclo musical con ‘Winterreise’

La soprano Auxiliadora Toledano Redondo y la escritora Elena Medel, ambas nacidas en Córdoba, fueron las primeras andaluzas en recibir el Premio Fundación Princesa de Girona de las Artes y las Letras. Una cita cuya andadura comenzó en el año 2010 y que este año ha alcanzado su décima edición. Los galardones buscan reconocer la trayectoria personal y profesional de jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan destacado por su trabajo, sus méritos y su ejemplaridad, tanto en el mencionado campo de las artes y las letras como en los proyectos sociales, la investigación científica, el emprendimiento empresarial y la aportación internacional. Pues bien, este año las artes escénicas están de enhorabuena, pues la fundación ha entregado este lunes el primer galardón concedido a un director de escena, concretamente al sevillano Rafael R. Villalobos, tercer andaluz en lograr la distinción. Especialmente interesado en la transversalidad de la ópera y el teatro contemporáneo, Villalobos ya atesora distinciones importantes pese a su juventud, sobresaliendo el prestigioso Premio Europeo de Dirección en Viena en 2013, el Premio Andaluces del Futuro del Grupo Editorial Joly y Bankia en 2019 y una nominación a los International Opera Awards de Londres en 2016. No en vano este director de escena, dramaturgo, escenógrafo y figurinista nacido en nuestra ciudad en 1987 está considerado uno de los principales creadores jóvenes de la dirección operística, con presencia en España, Italia, Alemania, Hungría y Reino Unido. Asimismo ha sido finalista del Independent Opera at Sadler’s Wells en Londres y residente en la Real Academia de España en Roma, y algunos de sus proyectos han sido emitidos por BBC Arts y OperaVision, exponiendo parte de su obra en la Real Academia de San Fernando en Madrid. Pues bien, días después de recoger el Premio Princesa de Girona en la ciudad condal, Villalobos tendrá la oportunidad de presentar su último trabajo en la tierra que le vio nacer. De este modo los sevillanos podrán disfrutar de su talento en el Espacio Turina de la calle Laraña con el espectáculo Winterreise, el cual inaugura el ciclo DxM [drama per musica].

«Un espectáculo visual y dramatúrgicamente potente»

Concebido como un montaje lírico y escénico a la vez, Winterreise combina la voz e interpretación dramática del prestigioso actor y contratenor Xabier Sabata, y el acompañamiento al piano de Francisco Poyato, especialista en Lied. Hundiendo sus raíces en el teatro de Samuel Beckett, el proyecto nos sumerge en los recovecos del alma humana y las enfermedades mentales, y cuenta con una cuidada escenografía desarrollada por el propio Villalobos. Él mismo se refiere a su creación como «un espectáculo visual y dramatúrgicamente potente que nos abstraiga un poco del significado literal del texto para construir una historia». Esta nos presenta muchos de los problemas que acechan a la mente humana, como la ansiedad, el suicidio o la bipolaridad, dando como resultado «un análisis que entronca con mis orígenes como director, muy ligados a la búsqueda de cuáles son los límites de la representación operística». Para los neófitos en la materia, hemos de mencionar que el ciclo de poemas aparecidos en 1823 bajo el título Winterreise se sitúa en la cúspide del género del Lied, canción lírica breve para voz solista y acompañamiento propia de los países germánicos, así como de la producción del compositor austríaco Franz Schubert (1797-1828). Dicha obra fue compuesta un año antes de su muerte, y su carácter perturbador describe quizás su propio estado de ánimo a través de los poemas del ciclo Poemas de los papeles legados por una corneta del bosque errante. Canciones de la vida y el amor (1824) de Wilhelm Müller (1794-1827), al que el músico había conocido anteriormente.

Más propuestas musicales

Dicho lo cual, el público que acuda este próximo viernes a la sala hispalense podrá ver y oír muy de cerca «a un hombre que espera pacientemente sentado a una amante que lo abandonó hace tiempo». Punto de partida para un tour-de-force emocional con el que Xavier Sabata se busca a sí mismo, al tiempo que nos invita a reflexionar sobre uno de los grandes tabúes de nuestra sociedad: la salud mental. Antes de Winterreise, Rafael R. Villalobos ya estuvo al frente de importantes trabajos, como Hagiografías, en el Teatro de la Zarzuela, o el auto sacramental Gratia Plena, pieza comisionada por el ICAS del Ayuntamiento de Sevilla con motivo del Año Murillo. Por otro lado, es necesario subrayar que, además de como invitado de honor, el joven director sevillano se suma al Espacio Turina en calidad de programador. Y es que tras su apertura el próximo viernes 8 de noviembre a las 20.30 horas, el ciclo DxM tendrá continuidad el próximo 6 de diciembre con el espectáculo L’Urlo di Armida, el cual incluye piezas de Händel, D’India, Mazzocchi, De Wert y Marenzio, interpretadas por la soprano Giulia Semenzato y con el acompañamiento al clave de Gilberto Scordari, la viola da gamba de André Lislevand y la tiorba de Jandran Duncumb. Una interesante propuesta que se sumará a los diversos ciclos de música clásica y contemporánea habituales del espacio, como Andalucía Clásica, Otoño Barroco, Festival Encuentros Sonoros, Flamenco en Turina y Jazz & Clubs.