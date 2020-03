Toca contra el Covid-19

Hoy, 25 de marzo, cumple años Francisco Javier Torres Simón, uno de los compositores más geniales con los que cuenta Sevilla. Licenciado en Film Scoring por la Berklee College of Music de Boston (EEUU), Doctor en Comunicación Audiovisual, Profesor titular de la Universidad de Sevilla, Presidente de ACSA (Asociación de Compositores Sinfónicos Andaluces), Director del Grupo de Investigación CCOM HUM 1005 (Ciencia de la Composición y Orquestación Musical) y Director de la Orquesta Cuerda Sacra, pese a su juventud, posee una trayectoria y un curriculum envidiables. Su actividad como compositor se remonta a la infancia, siendo reconocido su trabajo en la adolescencia tras ser seleccionado con diecisiete años para participar en el encuentro eurolatino-iberoamericano de compositores sinfónicos organizado por el Ministerio de Educación. De ahí que, junto con otros compositores europeos y latinoamericanos becados por el gobierno español, recibiese clases de composición de figuras ilustres como Cristóbal Halffter, Tomás Marco o Javier Darias. Entre sus muchas obras destacadas, sobresalen sus trabajos para el espectáculo de danza contemporánea «Multiplicidad del Yo», de la compañía Proyecto Uno; la obra contemporánea para Piano «Dime Adiós» —por encargo de la Filarmónica de Málaga y estrenada por el pianista Manuel Escalante en el Ciclo de Música Contemporánea de Málaga—; y la banda sonora de «La Última Foto», producción del director sevillano Raúl Arteaga, presentada en la 65 edición del Festival de Cannes (Francia). Asimismo, en el año 2012, y tras obtener una ayuda para proyectos experimentales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Torres Simón publica un disco de música electrónica experimental titulado «Metasound», que es seleccionado por el Ayuntamiento de Sevilla para representar a la ciudad en el Unesco Music Day, celebrado en Glasgow (Escocia) en 2013. Galardonado con diferentes galardones y becas de prestigio, como el Premio a la Mejor Banda Sonora en Los Angeles CineFest 2017 (Estados Unidos) por el film «Flying Bag»; la beca Fundación Autor (2001); las becas de especialización musical de la Junta de Andalucía (2001/02/03) o la beca FPI de investigación de la Universidad de Sevilla (2005/06/07/08), en 2006 se alzó con el tercer premio de composición sinfónica «Día de Internet», otorgado por la SGAE (2006).

De las bandas sonoras a la etnomusicología

En 2010 fue nombrado experto por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para diseñar los planes de estudios de las nuevas carreras de «Sonología» y «Producción y gestión musical», siendo asimismo profesor en la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), impartiendo clases de electroacústica e informática musical. Dedicado en profundidad al campo de la investigación, el arte contemporáneo y las nuevas tecnologías, Francisco Javier Torres ha desarrollado importantes labores en etnomusicología, realizando un estudio de la interpretación de la corneta y publicando un método de este instrumento con el fin de academizar y realzar los valores de la música tradicional. No en vano, es un compositor muy reconocido en el terreno de la música procesional, donde, además de haber formado parte de varias bandas en su juventud —desde las Cigarreras a la Agrupación Virgen de los Reyes— lleva más de veinticinco años alumbrando obras para distintos colectivos musicales de Sevilla y España; tanto de cornetas y tambores, como agrupaciones y bandas de música. Algunas de las más populares son «A tu lado», «Lágrimas de azahar», «Una palabra tuya», «Prendido», «Lux Aeterna» o «Ángeles de San Bernardo». Si bien, es una de sus últimas creaciones, «Al que yo bese», para la Agrupación Musical La Pasión de Linares (Jaén), la que más fama le ha granjeado entre los cofrades del territorio nacional. Pero sus aportaciones no acaban aquí. Al ser un artista de mente inquieta, Torres Simón decidió ir más allá en el universo semanasantero, experimentado con dicha música folclórica y produciendo un disco de marchas procesionales versionadas en jazz. En el apartado académico, a todo lo dicho hay que sumar su paso por diferentes universidades del mundo para realizar estancias de investigación en el campo de las artes y la música; entre otras la Universidad de Leeds (Reino Unido), la Universidad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires (Argentina), la Universidad de Aveiro (Portugal), el Conservatorio Superior de Música de Praga AMU (República Checa), la Universidad Iberoamericana de Tijuana (México) y el Centro de Investigaciones en Informática y Artes (Center for Research in Computing and Art) de la Universidad de California, San Diego (EEUU).

«Ahí Fuera / Out There»