«Un punto rojo»: Un buen regalo innecesario

Si no sabes que regalar en esas fechas en las que no deberías regalar nada (por pudor, por ecología, porque no es necesario, porque el mejor regalo es una sonrisa), puedes regalar «Un Punto Rojo» de David A. Carter.

Rojo.

Es un libro articulado e ingenioso que apreciarán los grandes y los pequeños; a unos les ayudará a comprender las leyes de la perspectiva y las trampas visuales, a recordar los números; a otros les incitará a jugar. Viceversa.

Se despliegan geometrías abstractas, construidas con colores primarios en las que siempre hay una cosa extravagante (una caja un poco loca, seis sierras ruidosas, ocho pompas de papel)... y un punto rojo que hay que buscar.

Es un libro lúdico y divertido.

La portada es brillante y redonda, como se espera de un regalo.

Calificación: Divertido.

Tipo de lector: Niños y aficionados a la papiroflexia.

Tipo de lectura: Poca lectura.

Personajes: Un punto rojo.

¿Dónde encontrarlo?: En Pantha Rhei, tienen cosas muy divertidas.