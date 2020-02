Una cuestión de peso

Actualizado: 14 feb 2020 / 10:47 h.

En octubre de 2017, The New York Times sacaba a la luz un amplio reportaje sobre el poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, donde se le mostraba como un depredador sexual sin escrúpulos. Dicho medio afirmaba que, en al menos ocho ocasiones —desde mediados de los noventa hasta 2015— dicho personaje había llegado a acuerdos extrajudiciales con sus víctimas (una secretaria, tres asistentes, actrices, modelos, etc.), algunas de las cuales mantuvieron su silencio a cambio de un buen puñado de dólares. Es el caso de Rose McGowan, intérprete conocida por películas como Scream o la serie de televisión Embrujadas, que recibió 100.000 en dólares en 1997, tras firmar un contrato de confidencialidad. Otras, en cambio, tuvieron la valentía de dar el paso; por ejemplo Ashley Judd (Heat, De-Lovely, Frida), quien reveló al diario neoyorquino cómo durante el rodaje de El coleccionista de amantes Weinstein la citó para una reunión de trabajo en un hotel de Beverly Hills y, entre charla y charla, le propuso darle un masaje en su habitación y observarle mientras se duchaba. En este caso, la intérprete consiguió escabullirse, pero otras no lo lograron. La última que le denunció en 2015 fue Ambra Battilana, modelo que fuese finalista de Miss Italia, y a partir de entonces el escándalo se extendió como la pólvora, llegando a su cénit dos años después, cuando dio lugar al movimiento #MeToo. Harvey Weinstein, quien en su faceta como productor alumbró éxitos como El paciente inglés, Shakespeare enamorado o El indomable Will Hunting, tras la impactante publicación del New York Times, remitió un comunicado en el que pedía perdón por su comportamiento y confesaba recibir terapia. Algo que no evitó que la Fiscalía investigase su caso a fondo —ya van más de 25 denuncias de mujeres—, y le enviase hasta el tribunal de Manhattan, donde se le juzga desde enero de este año.

Eva Isanta y Nancho Novo. / Fotografía cortesía de Pentación Espectáculos

Un proyecto de David Mamet Con un material tan tremendo, no debería extrañarnos que las televisiones de medio mundo pronto comenzasen a emitir programas de debate, especiales sobre el productor e incluso documentales. Algo que no se le escapó a David Mamet, uno de los dramaturgos norteamericanos más influyentes de la actualidad. En medio del huracán Weinstein, el autor de Glengarry Glen Ross ideó un texto que recordaba la historia del productor sin necesidad de dar nombres y apellidos, y que, como es habitual en sus trabajos, movía a la reflexión. Así nació Bitter Wheat, obra que llegó a los escenarios del West End el pasado mes de junio, con John Malkovich a la cabeza. Un montaje que, todo hay que decirlo, no ha recibido críticas entusiastas en los tabloides londinenses, y mucho menos en los neoyorquinos. Y es que algunos acusan al guionista de haber hecho una farsa de la cultura del acoso sexual, aplicando poquísima sutileza. En este sentido, ni siquiera la estrella principal, Malkovich, escapa a las ‘puyas’ de medios como The Hollywood Reporter, que califican su trabajo de «tibio». De un modo u otro, este «Trigo amargo», estrenado hace seis meses en la capital del Támesis, no está resultando nada mal en taquilla, de ahí que la productora TALYCUAL, en coproducción con La Alegría, Pentación, La Claqueta y Kubelik se haya fijado en él para adaptarlo a nuestro idioma (el primero tras el inglés).

Nancho Novo y Fernando Ramallo en escena. / Fotografía cortesía de Pentación Espectáculos