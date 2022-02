El Parlamento y el Teatro de la Maestranza acogen sin restricciones los actos del 28F

El Parlamento andaluz y el Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerán este lunes los actos institucionales por la celebración del 28F, Día de Andalucía. Este año los actos se retoman ya con cierta normalidad en cuanto al aforo, puesto que las celebraciones de 2021 estuvieron marcadas por restricciones debido a la incidencia de la pandemia del coronavirus y a que la vacunación no estaba aún generalizada.

La mascarilla seguirá presente en los actos, pero ya no existirán las limitaciones de aforo que se dieron el pasado año. El Pleno institucional del Parlamento se volverá a celebrar este año en la fachada principal del antiguo Hospital de las Cinco Llagas en lugar del salón de plenos como siempre ha ocurrido hasta que llegó la pandemia del coronavirus. No obstante, en esta ocasión no habrá restricciones en cuanto a los invitados, ya que en 2021 asistieron exclusivamente los diputados autonómicos y el Consejo de Gobierno de la Junta.