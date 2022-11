El sherrytúnel de miss catas, la gran fiesta del vino

Puede que sea uno de los eventos más importantes de la International Sherry Week que se celebra del 7 al 13 de noviembre por todo el mundo. Al menos, para mí lo es. El equipo de Miss Catas, con Carmen Martínez al frente a pesar de la distancia que la separa de Jerez por cuestiones profesionales, pero perfectamente respaldada por Carmen Granados y Alicia Soto, organizan un año más el Sherrytúnel. Un evento que se desarrolla en el restaurante Damajuana, ubicado en el centro de Jerez. Ya, solo el concepto del restaurante en sí merece la pena una visita. Pues imaginen si, además, van a probar una selección de vinos del Marco de Jerez. La experiencia es más que sublime.

El funcionamiento del Sherrytúnel es sencillo y no por ello poco trabajado. Al entrar, a cada cliente se le dota de un magnífico kit compuesto por copa de cristal, que tendrá que conservar todo el evento, una pulserita y un pin que servirán a modo de registro. Con esa copa van accediendo al patio interior del restaurante y visitando cada una de las bodegas participantes que exponen sus vinos, en perfecta temperatura, sobre mesas colocadas estratégicamente para que, cada participante, se sirva su propia copa. Sí, se la sirve usted mismo. No espere camareros o personal de la bodega, que no suele haber. Si necesita más información sobre algunos de los vinos, no se preocupe que tendrá unos códigos QR con la más amplia explicación posible de cada uno. El objetivo es probar bastantes referencias por lo que se aconseja moderación a la hora de llenarse la copa. Este año, como una de las novedades que nos ofrece el equipo de Miss Catas, tendrán que elegir qué vino le ha gustado más.

Vinos de pasto, crianza biológica, oxidativa... pero también encontramos puestecitos de mermeladas, camisetas y espero encontrar a mi amiga ‘Flor, la levadura del Sherry’. El sherrytúnel agota sus entradas poco después de ponerlas a la venta por lo que acceder a este evento es cada año más complicado, lo que hace que quienes las consiguen se sientan tremendamente afortunados. Señal del buen trabajo que hacen estas mujeres. La gastronomía de Damajuana jugará un importante papel a medida que vaya pasando el evento sacando de cocina la típica berza jerezana, además de otras tapas que harán las delicias los los asistentes.