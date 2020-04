Kombucha: una bebida milenaria con grandes propiedades

A pesar de que las propiedades del té de Kombucha son normalmente las mismas para la mayoría de sus variedades, cada tipo de té tiene su carácter particular, su sabor y color. Además, la fermentación también ayuda a potenciar las características individuales de los ingredientes que contiene, por ejemplo, el Rooibos cuenta con una mayor cantidad de hierro y vitamina C y la Yerba Mate ayuda a subir el ánimo gracias a la cafeína.

“La Kombucha es el fermento más versátil que existe. Es una bebida llena de microorganismos saludables, cuando está viva (no pasteurizada) y fermentada de manera natural. Nos aporta sobre todo bienestar en el aparato digestivo, además de su sabor único y agradable. Es la bebida perfecta para sustituir a los refrescos”, añaden desde La Kombucheria.

Los componentes que contiene justifican totalmente los efectos saludables de la Kombucha. Cuenta con vitamina B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico, vitamina C, D, E y K. También tiene enzimas como la amilasa, catalasa, sacarasa, invertasa, enzima coagulante, proteasa, etc. En cuanto a los ácidos orgánicos esenciales, este té incluye el ácido glucorónico, ácido láctico, ácido acético, ácido glucónico, ácido carbónico, ácido úsnico, ácido tartárico, ácido cítrico, etc. Asimismo, dependiendo del té o de la planta utilizada podemos hablar de diversos minerales ya que, por ejemplo, el Rooibos contiene hierro, potasio, zinc, manganeso, cobre, calcio, magnesio y fluoruro. Finalmente, la Kombucha también contiene levaduras y polisacáridos, cafeína y aproximadamente 0,5% de alcohol, una cantidad mínima que también puede encontrarse en algunos alimentos que consumimos cotidianamente.