Álvaro Romero lleva ‘Déjate de cuentos’ y una conferencia sobre igualdad a Lebrija

El escritor y profesor Álvaro Romero, colaborador de esta casa, presentará la tercera edición de su último libro, Déjate de cuentos (Ediciones Pangea), en la Casa de la Juventud de Lebrija, en el marco de una conferencia que llevará por título Igualdad y empoderamiento femenino en el relato literario y que va a ser una de las actividades organizadas hoy en el municipio para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género. La charla y la presentación del libro tendrán lugar a las 12.00 horas y estarán presentes los miembros de la comisión de seguimiento contra la violencia de género, miembros del sistema Viogen y la comisión municipal de Coeducación, además de la propia delegada de Igualdad, María Labrador, y el alcalde de Lebrija, Pepe Barroso.

El libro, compuesto por diez relatos de “mujeres muy de carne y hueso pero que nos recuerdan a las protagonistas de ciertos relatos tradicionales” se publicó precisamente el pasado 8 de marzo. En solo unos meses ha alcanzado la tercera edición, algo que ha celebrado la editorial porque “no es algo que suela ocurrir tan a menudo”, según José Peña, satisfecho además porque la obra sea demandada en muchos institutos de Secundaria de la provincia y fuera de ella.

La autora del prólogo, la periodista Olivia Carballar, galardonada hace solo unos días con el VI Premio de Periodismo contra la Violencia de Género de la Fundación Aliados por su reportaje “Antonia” –dentro del proyecto PorTodas que trata de documentar los crímenes machistas años después de los hechos-, escribió que “Déjate de cuentos no va a dejar indiferente a nadie, pues la capacidad de Álvaro Romero Bernal para encontrar significados en los detalles del día a día y su amor por la literatura arman una obra que va más allá de la pura narrativa”. Carballar insiste en el prólogo en que “puede que, de un momento a otro, se les venga a la cabeza Caperucita, Blancanieves o La Sirenita”, pero “aquí no van a encontrarlas. Aquí no habitan, no se confundan. Quienes habitan aquí son mujeres reales. Es la mujer que se pasa horas y horas en una oficina trabajando sin ver a su hijo. Es esa chica que logra salir del pueblo pero no evitar el acoso sexual. Es la mujer que busca coquinas, y también justicia. Es la hijastra que acoge a su hermano. Son los maltratadores. La educación. La sociedad. Es la abuela y son las niñas que juegan a la comba con su larga melena, ajenas al efecto, a veces asfixiante, del tiempo, de las cosas por hacer. Déjate de cuentos es, por mucho que nos duela, la vida misma. Es hoy”.

Lebrija comprometida

Bajo el lema “Lebrija comprometida contra la violencia de género”, el Consistorio ha instalado cinco señales viales en cada entrada del municipio poniendo de manifiesto el compromiso de la población lebrijana en contra de la violencia de género. La nueva campaña se centra en la promoción de buenos tratos, así como el impulso de las relaciones igualitarias para, a través de la coeducación y la educación en valores, acabar con la violencia de género.

Entre otras actividades previstas, destaca la participación de los centros educativos de Lebrija. A través de un concurso de dibujos, cada centro ha creado un sub-lema de la campaña promoviendo relaciones sanas y saludables. Estos dibujos y lemas permanecerán expuestos en forma de pancartas hasta el próximo 30 de noviembre.

De la misma forma, se iluminarán de color morado edificios emblemáticos de Lebrija como muestra de repulsa de esta lacra. Asimismo, la fachada del Ayuntamiento se decorará con paraguas violetas y una pancarta contra la violencia machista.

Esta noche, a partir de las 20.00 horas en la Plaza de España, se llevará a cabo una concentración como muestra de repulsa a cualquier tipo de violencia machista. Desde el colectivo hacen un llamamiento a la participación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y les animan a acudir a la concentración.